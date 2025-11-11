Turkuvaz’da büyük buluşma! Heyecanla beklenen ‘Spor Zirvesi” bugün gerçekleşecek

Artık geleneksel hale gelen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi bugün yine spora yön veren, başarılarıyla öne çıkan, fikirleriyle Türk sporunun gelişimine katkı veren isimleri bir araya getirecek.
Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isim ve konuk katılacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli sporcular da Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi Spor Zirvesi'nde yer alacak. Organizasyon 'FotoMaç Süper Lig'in en iyileri' ödül töreni ile sona erecek.
ZİRVE CANLI YAYINLANACAK
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve FotoMaç Ödül Töreni, A Spor'un yanı sıra FotoMaçTV ve SabahTV'den takip edilebilecek.