Alvarez pazarlığı!

Fenerbahçe, sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Edson Alvarez'in performansından çok memnun.28 yaşındaki futbolcu da sarı-lacivertli formadan son derece mutlu. Fenerbahçe, başarılı oyuncunun bonservisini almak için İngiliz ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.Alvarez'in sözleşmesinde 22 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.Bu sezon forma giydiği 9 karşılaşmada toplam 653 dakika sahada kalan Alvarez, orta sahada gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.2 milyon Euro'luk bedelle kiralanan Edson Alvarez, Fenerbahçe orta sahasında büyük güven veriyor. Son oynanan Kayserispor maçında 4 kilit pas atarak bu alanda takımının Fred ile birlikte en iyi ismi olan başarılı oyuncu, hocası Tedesco tarafından çok beğeniliyor.