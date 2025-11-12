Aslan ödüle doymadı

FOTOMAÇ gazetesi ligin en iyileri ödül törenine Galatasaray damgasını vurdu. Süper Lig'in son şampiyonu sarı-kırmızılı takım, çeşitli dallarda 9 ödül almayı başardı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, uluslararası arenadaki başarıların herkese örnek olduğunu belirtip, "Türk sporunun geleceğini, başarı hikâyelerini ve sürdürülebilir spor kültürünü konuştuğumuz bu zirvede, sporun farklı alanlarından ilham veren isimleri bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün verilen ödüller, sporda emek veren tüm paydaşlara güç katacaktır. Her zaman dağ gibi arkamızda duran Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Sayın Dr. Serhat Albayrak'a da huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi. A Milli Takım'da bulunan oyuncuların Riva'dan canlı bağlantı yaptığı törende teknik direktör Vincenzo Montella'ya Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü verildi. Yılın orta saha oyuncusu ödülünü alan Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek de çok gururlu olduğunu belirtirken,ifadelerini kullandı.Futbolda yeni nesil iletişim ödülü Trabzonspor'un olurken Genel Müdür Yardımcısı Funda Dağıstanlı, plaketini Zeki Uzundurukan'dan aldı...Dursun Özbek, G.Saray'a verilen Trendyol Süper Lig Yılın Takımı ödülünü Trendyol Grup'tan Burcu Yaşar'ın elinden aldı.Yılın sağ stoperi ödülünü F.Bahçe'den Skriniar kazandı. Plaketini ise F.Bahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ve basın sözcüsü Gökhan Taşkaya, Ender Bilgin'den aldı. Skriniar görüntülü video gönderdiği törende, "Bana oy veren ve beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ederim" dedi.Fotomaç Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mecit Coşkun, Yılın Ön liberosu seçilen Torreira'nın ödülünü G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a verdi.Yılın sağ beki seçilen Samsunsporlu Zeki Yavru'ya ödülünü Turkuvaz Medya Matbaa Genel Müdürü Mehmet Kamiloğlu takdim etti.Rafa Silva yılın 10 numarası ödülü alırken plaketini Furkan Yıldız, Beşiktaş Medya ve İletişim Koordinatörü Bülent Ülgen'e sundu.Yılın golcüsü, yıldız oyuncu Victor Osimhen seçildi. Milli takım kampında bulunan Osimhen'in ödülünü G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan aldı. Ödülü Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen takdim etti.Yılın teknik direktörü seçilen Okan Buruk, video bağlantısı ile katıldı ve şunları söyledi: "Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. İstanbul'da olmadığım için katılamadım. Herkese teşekkür ediyorum." Salondan büyük alkış aldı.Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu "EuroLeague Zaferi: Fenerbahçe'nin Yolculuğu" oturumuna maçları olduğu için video mesajla katıldı.