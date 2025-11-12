EURO 2028’in açılış ve final maçlarının stadyumları açıklandı

UEFA'nın açıklamasında, 9 Haziran 2028'deki EURO 2028 açılış maçına Cardiff'te bulunan Galler Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı duyuruldu.
Yarı finallerin 4-5 Temmuz 2028, final karşılaşmasının ise 9 Temmuz 2028'de Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Ayrıca EURO 2028 elemeleri kurasının 6 Aralık 2026'da Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te çekileceği ifade edildi.
İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyeceği şampiyona, 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.