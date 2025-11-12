Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un geleceği belli oldu!
Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:56

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un geleceği belli oldu!

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un geleceği merak konusuydu. Tecrübeli yıldıza Süper Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de Cenk Tosun’un geleceği belli oldu!

Fenerbahçe'de bu sezon yönetim ve teknik ekibin kararıyla kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un geleceği netlik kazanıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 34 yaşındaki santrfor ile ilgileniyor.

İPLER KOPMA NOKTASINDA

Cenk Tosun ile sarı-lacivertliler arasındaki iplerin tamamen kopma noktasına geldiği ve tecrübeli golcünün ayrılmak istediği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan milli golcü, toplamda 35 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un geleceği belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz