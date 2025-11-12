Fenerbahçe’de Cenk Tosun’un geleceği belli oldu!

Fenerbahçe'de bu sezon yönetim ve teknik ekibin kararıyla kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un geleceği netlik kazanıyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 34 yaşındaki santrfor ile ilgileniyor.
İPLER KOPMA NOKTASINDA
Cenk Tosun ile sarı-lacivertliler arasındaki iplerin tamamen kopma noktasına geldiği ve tecrübeli golcünün ayrılmak istediği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan milli golcü, toplamda 35 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.