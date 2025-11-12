Interpol devrede!

Bahis skandalında hakemlerin ardından önceki gece futbolcuların isimlerinin açıklanmasıyla başlayan ikinci dalga, gündeme bomba gibi düştü. 152 hakemle başlayan temiz eller operasyonunda 27'si Süper Lig'de forma giyen olmak üzere toplam 1024 futbolcu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilip maçlara çıkış yasağı konulurken, 1 kez bahis oynayan 47 oyuncu için ayrı soruşturma devam ediyor.
Ayrıca 2. ve 3. liglere iki hafta ara verildi. Aralarında Beşiktaş'tan Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı gibi isimlerin de yer aldığı liste üzerinde Futbol Federasyonu cephesinde çalışma devam ediyor. Kulüplerden yaşananlar hakkında ardı ardına açıklamalar gelirken, sürecin teknik adamlar, kulüp başkanları ve menajerler ile devam edeceği ön görülüyor. Futbolu tamamen temizleme hedefiyle düğmeye basan TFF, operasyonu genişletiyor.
Interpol aracılığıyla Arnavutluk
, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs
gibi yurt dışı merkezli 5 bahis firmasından da bilgi istedi. Oradan gelecek bilgilerin ışığında yeni isimlerin de bahis operasyonuna dahil olabileceği belirtiliyor.