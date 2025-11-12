Interpol devrede!

Bahis skandalında hakemlerin ardından önceki gece futbolcuların isimlerinin açıklanmasıyla başlayan ikinci dalga, gündeme bomba gibi düştü.Ayrıca 2. ve 3. liglere iki hafta ara verildi. Aralarında Beşiktaş'tan Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı gibi isimlerin de yer aldığı liste üzerinde Futbol Federasyonu cephesinde çalışma devam ediyor. Kulüplerden yaşananlar hakkında ardı ardına açıklamalar gelirken, sürecin teknik adamlar, kulüp başkanları ve menajerler ile devam edeceği ön görülüyor.Interpol aracılığıylagibi yurt dışı merkezli 5 bahis firmasından da bilgi istedi. Oradan gelecek bilgilerin ışığında yeni isimlerin de bahis operasyonuna dahil olabileceği belirtiliyor.