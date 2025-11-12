Lookman pazarlığı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray, U.S. Gilloise'yi yenmesi halinde ilk 24'ü büyük ölçüde garantileyecek. Yönetim ara transferde ilk 8'e yönelik hamleler yapacak. İlk sırada Atalanta'dan Ademola Lookman var. Sezon başında gündeme gelen Lookman için İtalyanlar 60 milyon Euro talep edince frene basılmıştı. Atalanta'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdi ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı. Ocak ayında Atalanta ile masaya oturacak Aslan, 40 milyon Euro bütçe ayırdı.Osimhen'le milli takımda birlikte oynayan Lookman, hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor. Geçen sezon İtalya'da 20 gol-6 asiste imzasını koyan 28 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübü ile bir buçuk yıl sözleşmesi kaldı.Süper Lig'de üst üste üç kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da yedek kulübesinden gelenler, şampiyonluklara önemli katkı yaptı. Gomis ve Batshuayi gibi forvetler, oyuna girdikleri birçok maçta tabelayı değiştirdi. Bu sezon lig ve Avrupa'da 16 maça çıkan Galatasaray toplam 33 kez ağları sarsarken bu gollerin sadece 3'ü kulübeden geldi. İcardi dışındaki yedekler sessiz kaldıTFF'ninbahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği Eren Elmalı'nın durumu belirsizliğini koruyor. Üçüncü sol bek alternatifi olarak takımda kalan Kazımcan Karataş, Eren'e ceza çıkması halinde Jakobs'un arkasında şans bulacak.