Ne kadar oynarsa o kadar çok atar!

Antalya deplasmanında sonradan oyuna girip gol atan ve formuyla göze giren Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Jota Silva, ilk 11'e göz kırpıyor. Fazla süre almamasına rağmen sorun çıkarmayan ve çalışmaya devam eden 26 yaşındaki oyuncuyu, Portekiz'in Espinho takımında birlikte çalıştığı antrenörü Joao Ferreira,'a anlattı. Jota'nın çok yetenekli olduğunu söyleyen Ferreira, "9 numara veya ikili forvet olarak oynadığı birkaç dönem geçirdi.Her iki ayağıyla ve kafasıyla iyi bitiren bir oyuncu. Çok iyi sıçrıyor, kafa vuruşları çok isabetli ve amacı var" dedi.Portekizli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti, "Ne kadar uzun süre oynarsa gol atma olasılığı o kadar yüksektir. Jota çalışkan, odaklanmış ve bir kanat oyuncusu olarak neye ihtiyacı olduğunu iyi anlıyor.Takımın ihtiyaçlarına uyum sağlayabiliyor."Jota Silva ile 2019-2020 yılları arasında Espinho'da birlikte çalışan Joao Ferreira, Portekizli oyuncunun yeteneklerine övgüde bulundu.