TC numaram çalınmış vicdanım rahat!

Bahis soruşturmasına adı karışan oyunculardan Beşiktaşlı Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu dün soluğu adliyede aldı. İki futbolcu da bahisle alakaları olmadığını belirterek suç duyusunda bulundu. Ersin, kendi adı ve TC kimlik numarasının başka biri tarafından kullanıldığını belirterek, "İzinden dolayı yurt dışındaydım. Bu durum haber verilince hemen geldim. Federasyon bizimle iletişime geçmeden ismimizi lekeleme çabasına girmiş! Hiçbir zaman böyle işlerle işimiz olmadı, olmayacak da! Kendimizi lekeleyecek duruma düşmeyiz! İçimiz, vicdanımız rahat" dedi.Geçen sene şubat ayında adına hesap açıldığı ve Arjantin, Ekvador, Kosta Rika liglerinde bahis yapıldığı öne sürülen Necip ise, "Kopyalanmış bir TC var. Oradan bahis yapıyorlar. Bunun şikâyetini verdik. Suç duyurusunda bulunduk. Olay yaşandıktan sonra Zorbay hoca ile konuştuk. Hayatım boyunca bahisin yanından geçmedim, hiçbir yerde üyeliğim yoktur" ifadesini kullandı. Bu arada Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Celil Yüksel de "Tarafım için yapılan iddia hukuka aykırıdır. Savunma hakkımı, tüm hukuki yolları kullanarak arayacağım" açıklamasını yaptı.