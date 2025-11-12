Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Toni Kroos’tan Arda Güler'e övgü! “Bunu başaracağına eminim"
Giriş Tarihi: 13.11.2025 00:16

Toni Kroos’tan Arda Güler'e övgü! “Bunu başaracağına eminim"

Alman futbolunun efsane isimlerinden Toni Kroos, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Toni Kroos’tan Arda Güler’e övgü! Bunu başaracağına eminim

Alman futbolu ve Real Madrid'in efsane isimlerinden Toni Kroos, Arda Güler hakkında konuştu. Kroos yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Arda Güler çok ince dokunuşlara sahip ve bu sezon yeteneğini çok etkili bir şekilde kullandı. Sürekli olarak forma giymeye devam etmesini umuyorum, çünkü gelişmesinin tek yolu bu. Uzun yıllar boyunca Real Madrid'de iz bırakacağına eminim.

"BİZ ÇOK FARKLIYIZ"

Kıyaslamalara inanmıyorum. Arda Güler ile çok farklıyız. Arda, bana kıyasla çok daha hücum odaklı. Aynı olmadığımız için de 'Arda Güler, Toni Kroos'un yerine geçti' diyemeyiz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Toni Kroos’tan Arda Güler'e övgü! “Bunu başaracağına eminim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz