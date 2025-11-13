Bakan Bak'tan bahis soruşturması için açıklama: "Hesabı mutlaka sorulacaktır"

Yasa dışı sitelerin takip edilip kapatılması için yapay zekadan faydalanıldığını da dile getiren Bak, "Yasa dışı siteler yüzde 95 oranında 'payout' veriyor. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için biz de yakından takip ediyoruz. Özellikle TÜBİTAK'la ortak yürütülen yapay zekayla ilgili çalışmalarımız var. Birini kapatıyorsunuz, hemen diğeri açılıyor. Ama yapay zekayı da işin içine katarak süratli bir şekilde bunu sistemden çıkarmak için çalışıyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, hükümetimizin kararlılığı var." şeklinde konuştu.

Bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçenin yeterli olup olmadığı soruları üzerine Bak, şöyle konuştu:

"Bütçedeki 59 milyon 400 bin liralık rakamla ilgili eleştiriler yapıldı. Bütçemizin aşağı yukarı tamamı bağımlılıkla mücadele ile ilgili konular. Yaptığımız her spor tesisi, her halı saha, her yüzme havuzu, her bir kulübe ve okula verdiğimiz destek, her bir gençlik merkezinde yaptığımız faaliyet, oradaki kurslar... Hepsi gençlerimizin içki, kumar, diğer yasaklı maddeler gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasıyla alakalı hususlardır. Spora yapılan 1 liralık yatırım 5 lira olarak geri döner. Bunu eğitimde, toplumsal huzurda, toplumsal uzlaşmada görebilirsiniz, bir evdeki huzurda da görebilirsiniz. Hakikaten spor tesisi devrimi yaptık diyorum. Yurdun en ücra köşesine kadar köylere, mahallelere kadar her tarafa spor tesisleri, kapalı spor sonları, ilçelerimize yüzme havuzları yapılmış. Ben de Kasımpaşa'da büyüdüm. Semtte çok arkadaşımız vardı. Pek çok arkadaşımızı kötü alışkanlıklardan spor sayesinde kurtardık. Dolayısıyla amatör spor kulüpleri, bulunduğu bölgede yaptığı işlerle, sahasıyla kötü alışkanlıklardan koruma bakımından çok önemli. Sadece 2026 yılında amatör kulüplerimiz için 1,5 milyar lira nakdi yardım planlıyoruz."

Bak, KYK yurtlarındaki öğrenci kapasitesi, yemekler, eğitimler ve afet önlemleriyle ilgili sorulara, şu yanıtı verdi:

"Bu yıl ifade ettiğim gibi 1 milyonun üstüne çıktık yurt kapasitesinde. Tabii artarak da devam ediyor yurt inşaatlarımız. Önümüzdeki yılda planlaması yapılan talepler de var. Onları da öğrenci sayısına, öğrenci kaydına bağlı olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yılda yaklaşık olarak yapımı devam edenler tamamlandığı zaman 42 ile 50 bin arasında bir yurt kapasitesini tekrar sisteme sokacağız. Yurtlarda kahvaltıyı ve akşam yemeğini ücretsiz veriyoruz. Öğrencilerimiz yurtlarda çeşitli eğitimler alıyor. Bunlar tamamen gönüllü. Bunun altını çiziyorum. İsteyen, istediği eğitime katılıyor. Kimisi dil öğreniyor, kimisi bilgisayar öğreniyor, kimisi yapay zekayla ilgili çalışıyor. Yemeklerden şikayet edildi. Yurtta öğrencilerin de arasında yer aldığı bir komisyon var. Onlar menüleri belirliyor. Mutfaklara kamera koyduk. Özellikle öğrenciler bunları izlesinler diye. Bunların denetimini de arttırarak yapıyoruz."