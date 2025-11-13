Bakan Bak'tan bahis soruşturması için açıklama: "Hesabı mutlaka sorulacaktır"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Yasa dışı bahisle mücadelede kararlı olduklarının altını çizen Bak, "Bakanlık olarak yasal sistem içerisinde oynanan oyunlarla ilgili de 'oyuncu kimliği' şartını getirdik. Dolayısıyla bunun iki sebebi var, birincisi kimin ne oynadığını banka hesabıyla takip edebilmek, diğeri 18 yaşından küçüklerin sisteme girememesi. Çünkü direkt girdiğiniz zaman MERNİS kontrol ediyor." diye konuştu.
Bu konuyla ilgili yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını belirten Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet (Yılmaz) Bey'in başkanlığında biz, MASAK, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı beraber toplantılar yaptık. Toplantılar sonrası da değerlendirme yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de kabine sonrası açıklama yaptı. 'Yasa dışı bahis ve sanal kumarın kökünü kurutacağız.' dedi. 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 1 Kasım 2025'te Resmi Gazete'de yayınlandı ve hepimize görevler verildi." ifadelerini kullandı.
Bakan Bak, yasa dışı bahis ve kara parayla ilgili operasyonların yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı uygulamaya baktığınız zaman bunu biz yaklaşık 1,5 yıldır Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber yaptığımız çalışmalarda pek çok yasa dışı bahis sitesinin kapatılmasından tutun, yapılan operasyonları basında da takip ettiniz. Adalet Bakanı ile defalarca bir araya geldik, belki basında da görmüşsünüzdür. İçişleri Bakanı'mız ile bir araya geldik. Hatırlarsınız, Nazilli Belediyespor-Ankaraspor maçındaki şike iddiasıyla ilgili sürecin soruşturması o zaman başlatıldı. Biz de takip ettik. Ondan önce de ilk geldiğimizde Tuzlaspor'la ilgili bir konu vardı, onunla ilgili de soruşturma başlatıldı ve biz bunları takip ediyoruz."
"BATAKLIKLA İLGİLENİYORUZ"
"7405 sayılı Spor Kulüpleri Kanunu çerçevesinde bütün mevzuatlarımızı tamamladık ve kulüplerin denetimine başladık." diyen Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüpleriyle ilgili bizim arkadaşlarımız görevlendirildi ve şu anda onlar oralarda çalışıyor. Yani biz 'temiz eller operasyonu' diyebiliriz. Temiz futbol, temiz spor istiyoruz. Bu işin içerisinde kim ne yaptıysa, hesabı mutlaka sorulacaktır. Devletimiz bu noktada kararlı. Türkiye Futbol Federasyonu talep ettiği hakemlerin T.C. kimlik numaralarını bize verdi, Bakanlık olarak biz takip ettik. Onlarla ilgili bilgileri, dokümanları verdik. Onların kendi sistemleri içerisinde Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı var. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi şunu söylüyor: Futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan veya dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Kimler? Türkiye Futbol Federasyonuyla ilgili işleri olanlar, hakemi, futbolcusu, teknik direktörü, yöneticisi, gözlemcisi. Biliyorsunuz 45 gözlemci, bazıları istifa etti. Dolayısıyla biz bu konuyu ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Bunun kurutulması için sivrisineklerle değil de bataklıkla ilgileniyoruz. Çünkü bu alanda ciddi bir kara para aklama metodu var. Bununla ilgili devletimiz yine başta Papara olmak üzere operasyonlar yaptı. Dolayısıyla bu mücadele kararlı bir mücadele."
Yasa dışı sitelerin takip edilip kapatılması için yapay zekadan faydalanıldığını da dile getiren Bak, "Yasa dışı siteler yüzde 95 oranında 'payout' veriyor. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için biz de yakından takip ediyoruz. Özellikle TÜBİTAK'la ortak yürütülen yapay zekayla ilgili çalışmalarımız var. Birini kapatıyorsunuz, hemen diğeri açılıyor. Ama yapay zekayı da işin içine katarak süratli bir şekilde bunu sistemden çıkarmak için çalışıyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, hükümetimizin kararlılığı var." şeklinde konuştu.
Bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçenin yeterli olup olmadığı soruları üzerine Bak, şöyle konuştu:
"Bütçedeki 59 milyon 400 bin liralık rakamla ilgili eleştiriler yapıldı. Bütçemizin aşağı yukarı tamamı bağımlılıkla mücadele ile ilgili konular. Yaptığımız her spor tesisi, her halı saha, her yüzme havuzu, her bir kulübe ve okula verdiğimiz destek, her bir gençlik merkezinde yaptığımız faaliyet, oradaki kurslar... Hepsi gençlerimizin içki, kumar, diğer yasaklı maddeler gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasıyla alakalı hususlardır. Spora yapılan 1 liralık yatırım 5 lira olarak geri döner. Bunu eğitimde, toplumsal huzurda, toplumsal uzlaşmada görebilirsiniz, bir evdeki huzurda da görebilirsiniz. Hakikaten spor tesisi devrimi yaptık diyorum. Yurdun en ücra köşesine kadar köylere, mahallelere kadar her tarafa spor tesisleri, kapalı spor sonları, ilçelerimize yüzme havuzları yapılmış. Ben de Kasımpaşa'da büyüdüm. Semtte çok arkadaşımız vardı. Pek çok arkadaşımızı kötü alışkanlıklardan spor sayesinde kurtardık. Dolayısıyla amatör spor kulüpleri, bulunduğu bölgede yaptığı işlerle, sahasıyla kötü alışkanlıklardan koruma bakımından çok önemli. Sadece 2026 yılında amatör kulüplerimiz için 1,5 milyar lira nakdi yardım planlıyoruz."
Bak, KYK yurtlarındaki öğrenci kapasitesi, yemekler, eğitimler ve afet önlemleriyle ilgili sorulara, şu yanıtı verdi:
"Bu yıl ifade ettiğim gibi 1 milyonun üstüne çıktık yurt kapasitesinde. Tabii artarak da devam ediyor yurt inşaatlarımız. Önümüzdeki yılda planlaması yapılan talepler de var. Onları da öğrenci sayısına, öğrenci kaydına bağlı olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yılda yaklaşık olarak yapımı devam edenler tamamlandığı zaman 42 ile 50 bin arasında bir yurt kapasitesini tekrar sisteme sokacağız. Yurtlarda kahvaltıyı ve akşam yemeğini ücretsiz veriyoruz. Öğrencilerimiz yurtlarda çeşitli eğitimler alıyor. Bunlar tamamen gönüllü. Bunun altını çiziyorum. İsteyen, istediği eğitime katılıyor. Kimisi dil öğreniyor, kimisi bilgisayar öğreniyor, kimisi yapay zekayla ilgili çalışıyor. Yemeklerden şikayet edildi. Yurtta öğrencilerin de arasında yer aldığı bir komisyon var. Onlar menüleri belirliyor. Mutfaklara kamera koyduk. Özellikle öğrenciler bunları izlesinler diye. Bunların denetimini de arttırarak yapıyoruz."
"İSTANBUL'DAKİ KAPASİTEMİZ OCAK AYINDA AÇACAĞIMIZ YURTLARLA 79 BİNE ÇIKACAK"
İstanbul'daki öğrencilerin barınma sorunlarının gündeme getirildiğine işaret eden Bak, "İstanbul'daki kapasitemizi 59 bin olarak söylediler. Ocak ayında açacağımız yurtlarla beraber bu rakamımız 79 bine çıkacak." ifadesini kullandı.
KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere ilişkin sorulara Bak, şöyle konuştu:
"Rakam olarak da ifade ettim, yüzde 97'ye yakın yerleştirme yaptık. Muhtemelen bu son rakamlar da yurtlarda tamamlanınca bunu yüzde 98'lere, 99'a çıkacak. İnşallah seneye çok daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bir yandan kapasite, üniversitelerdeki kontenjanlar azaltılıyor, bununla ilgili YÖK çalışması var. Bu yıl yaklaşık 100 bine yakın bir azalma oldu aşağı yukarı."
ÖZEL ÜNİVERSİTELERE YURT ZORUNLULUĞU GETİRMEK BAKANLIĞIN GÜNDEMİNDE
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, öğrenci kredi ve burslarının yetersizliğine ilişkin eleştirilere, şöyle yanıt verdi:
"Öğrencilerimizin kredileriyle ilgili ifadelerde bulunuldu. 3000 lira yetersiz denildi. Yeni bütçe planlamasında 2026 yılı içinde yeni bir rakam ortaya çıkacak. Tabii bazı karşılaştırmalar oldu, mutlaka bunlar doğrudur. Şartlarımıza göre eleştirilebilir, eksikler vardır. Ama dediğim gibi biz de bütçe içerisinde bunu artırmaya çalışıyoruz, talep ediyoruz."
Bak, vakıf üniversitelerine yurt yapma zorunluluğu getirilmesinin gündemlerinde olup olmadığını, şu şekilde yanıtladı:
"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla buna çalışıyoruz. YÖK Başkanımızla da görüştük. Özel üniversitelerin kapasitelerinin yüzde 15'ini, hatta yüzde 20'sinin yurt yapmaları noktasında bir zorunluluk getirmek için planlama yapıyoruz. Şimdi bakın, öncelikle sadece İstanbul'da 44 tane özel üniversite var. Bunların 28 tanesinin hiç yurdu yok. Bunların yöneticileriyle toplantı yaptım ben iki defa. Yöneticileri geldi, mütevelli heyeti başkanları geldi, rektörleri geldi."
Görüşmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi kabul edildi.