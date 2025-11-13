Benfica’da Jose Mourinho’nun geleceği sorgulanıyor

Son olarak, Portekiz Ligi'nde düşme hattında bulunan Casa Pia ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Portekiz basını ve taraftarlar tarafından eleştirilen Jose Mourinho için tehlike çanları çalıyor.

18 Eylül'de takımın başına geçen Portekizli teknik adam, Benfica'nın başında 12 maça çıkarken bu maçlarda; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.