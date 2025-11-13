Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Benfica’da Jose Mourinho’nun geleceği sorgulanıyor
Giriş Tarihi: 13.11.2025 12:18

Fenerbahçe’den ayrılıp Benfica’ya geldikten sonra, hem Portekiz Ligi’nde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir form yakalayamayan Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Son olarak, Portekiz Ligi'nde düşme hattında bulunan Casa Pia ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Portekiz basını ve taraftarlar tarafından eleştirilen Jose Mourinho için tehlike çanları çalıyor.

18 Eylül'de takımın başına geçen Portekizli teknik adam, Benfica'nın başında 12 maça çıkarken bu maçlarda; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

LİGDE 3. SIRADA

Portekiz Ligi'nde ise 7 maçta; 4 galibiyet, 3 beraberlik alan Jose Mourinho'nun Benfica'sı, lider Porto ve ikinci Sporting Lizbonun ardından 3. sırada bulunuyor.

