A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ve Bulgaristan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların hedefi 23 yıllık hasreti bitirmek.

Bulgaristan play-off, İspanya itibar maçı!

A Milli Takım 23 yıllık Dünya Kupası'na katılma hasretini bitirmeye kararlı.

E Grubu'nda son iki maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar önce cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan'ı yenip play-off'a katılma biletini cebine koymak istiyor. 18 Kasım Salı günü İspanya'da oynanacak karşılaşmada ise hedef 6-0 kaybedilen ilk müsabakanın rövanşını almak.

Montella ve futbolcular son maçı itibarı geri kazanmak için bir fırsat olarak görüyor. Hatta Gürcistan'ın cumartesi günü İspanya'yı yenmesi durumunda İspanya karşılaşması liderlik savaşına da dönebilir. Tüm bu ihtimalleri düşünen Bizim Çocuklar, Dünya Kupası'na lider gidebilme ihtimalini şu an için bir hayal gibi görünse de kendi aralarında dillendirmeye başlamış durumda. Takımda sakat oyuncu olmaması teknik direktör Montella'nın en büyük kozu.

