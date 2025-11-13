Bulgaristan play-off, İspanya itibar maçı!

Montella ve futbolcular son maçı itibarı geri kazanmak için bir fırsat olarak görüyor. Hatta Gürcistan'ın cumartesi günü İspanya'yı yenmesi durumunda İspanya karşılaşması liderlik savaşına da dönebilir. Tüm bu ihtimalleri düşünen Bizim Çocuklar, Dünya Kupası'na lider gidebilme ihtimalini şu an için bir hayal gibi görünse de kendi aralarında dillendirmeye başlamış durumda. Takımda sakat oyuncu olmaması teknik direktör Montella'nın en büyük kozu.