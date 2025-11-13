En faydalı değişim

Fenerbahçe'ye 9 Eylül'de imza atan, ilk maçına 14 Eylül'de Trabzonspor karşısında çıkan
Domenico Tedesco, 65 günde zoru başardı.
Jose Mourinho'dan
kalan kötü izleri silmekle
kalmadı, mental olarak
iyi durumda
olmayan takımı kısa
sürede ayağa kaldırdı
ve bunun karşılığını
da sahada
aldı. İtalyan çalıştırıcı,
Trabzonspor'u
1-0 yenerek başladığı Süper Lig kariyerinde 6 galibiyet alırken, 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı
. 40
yaşındaki hoca ligde son 4
maçını kazanma başarısı
gösterdi. 21 puan toplayan
Tedesco, şampiyonluk
yarışında zirve ile
puan farkını 1'e indirdi.
BURAK YILMAZ 4, SERGEN YALÇIN 6. SIRADA
10 büyük ligde teknik direktör değişiklikleri incelendiğinde 2.33 puan ortalaması tutturan Tedesco, 29 mevkidaşı arasında az farkla ikinciliği aldı. İlk basamakta Leverkusen'den Kasper Hjulmand (2.38) yer aldı. F.Bahçe'nin ardından Benfica'nın yolunu tutan Mourinho, Portekiz'de aradığını bulamadı. 2.14'lük karnesiyle halefi Tedesco'nun arkasında kaldı.
Gaziantep FK'dan Burak Yılmaz 1.90 puan ortalamasıyla 4'üncü, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Sergen Yalçın ise 6'ncı oldu.
BASINLA BULUŞUYOR
Fenerbahçe'ye geleli 2 ayı geçen Tedesco, bugün ilk kez gazetecilerle sohbet toplantısı yapacak. Samandıra'daki buluşma saat 14.30'da gerçekleşecek.
Rize maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek takım ise 3 gün izne çıkacak.
Pazartesi günü çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.
BÜLENT TİMURLENK
BIÇAK SIRTI KARARLA CESARETİNİ GÖSTERDİ
İmzayı attıktan sonra önünde bir başkanlık seçimi olan, yaz transfer döneminde kararları kendisi vermeyen, sezon başı hazırlığını kendisi yaptırmayan
bir teknik direktörün Fenerbahçe değil herhangi bir ligde şampiyonluk hedefi olan bir takıma hoca olması cesur olduğu kadar, bıçak sırtı bir karar. Malumunuz Tedesco bu göreve soyundu. Kimse bir günde bir takımı tanıyamaz. Bu da vakit aldı. Kabul edelim kariyerinde şampiyonluk yarışlarına defalarca girmiş sezonlar yok. Ancak genç yaşta edindiği tecrübeyle, bilimsel bakış açısı, doğru iletişim diliyle
Fenerbahçe'nin önce yeni yönetimini sonra da taraftarını ikna etti. Bunun için galibiyetler lazımdı. Fenerbahçe taraftarı için bugünlerde alınan galibiyetler Mourinho dönemindekilerden çok daha keyifli. Elbette bir çiçekle bahar gelmez. Fenerbahçe camiası ondan Galatasaray derbisinde galibiyet bekliyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL
KALICI OLMAK İÇİN G.SARAY'I YENMELİ
Tedesco göreve geldikten sonra işi daha da zorlaştı. Çünkü onu göreve getiren Ali Koç yönetimi, seçimi kaybetti. Soru işaretleriyle dolu bir ortamda genç hocanın kendine inanması, futbolcularıyla iyi diyaloğa girmesi ve idmanlarda ciddi bir şekilde çalışması yeni başkan Sadettin Saran'ın da olumlu yönde ilgisini çekti. Tabi yine de göreve devam edip etmeyeceği alınacak sonuçlara bağlıydı. Tedesco onları da az hatayla geçti. Yaptığı hataları göz önüne alıp lige verilen milli arayı da elinde kalan oyuncularla değerlendirebilirse ortaya daha iyi bir Fenerbahçe çıkacaktır. Ama yine de bana göre en önemli sınavı Galatasaray derbisi. Eğer bu maçtan galibiyetle çıkabilirse işte o zaman artık Tedesco kalıcılığını ilan eder.