En faydalı değişim

Fenerbahçe'yeDomenico Tedesco,Jose Mourinho'dankalan kötü izleri silmeklekalmadı, mental olarakiyi durumdaolmayan takımı kısasürede ayağa kaldırdıve bunun karşılığınıda sahadaaldı. İtalyan çalıştırıcı,Trabzonspor'u1-0 yenerek başladığı. 40yaşındaki hoca ligde son 4maçını kazanma başarısıgösterdi. 21 puan toplayanTedesco, şampiyonlukyarışında zirve ilepuan farkını 1'e indirdi.10 büyük ligde teknik direktör değişiklikleri incelendiğinde 2.33 puan ortalaması tutturan Tedesco, 29 mevkidaşı arasında az farkla ikinciliği aldı. İlk basamakta Leverkusen'den Kasper Hjulmand (2.38) yer aldı.Gaziantep FK'dan Burak Yılmaz 1.90 puan ortalamasıyla 4'üncü, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Sergen Yalçın ise 6'ncı oldu.Fenerbahçe'ye geleli 2 ayı geçen Tedesco, bugün ilk kez gazetecilerle sohbet toplantısı yapacak.Rize maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürecekPazartesi günü çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.İmzayı attıktan sonrabir teknik direktörün Fenerbahçe değil herhangi bir ligde şampiyonluk hedefi olan bir takıma hoca olması cesur olduğu kadar, bıçak sırtı bir karar. Malumunuz Tedesco bu göreve soyundu. Kimse bir günde bir takımı tanıyamaz. Bu da vakit aldı. Kabul edelim kariyerinde şampiyonluk yarışlarına defalarca girmiş sezonlar yok. AncakFenerbahçe'nin önce yeni yönetimini sonra da taraftarını ikna etti. Bunun için galibiyetler lazımdı. Fenerbahçe taraftarı için bugünlerde alınan galibiyetler Mourinho dönemindekilerden çok daha keyifli. Elbette bir çiçekle bahar gelmez.Tedesco göreve geldikten sonra işi daha da zorlaştı. Çünkü onu göreve getiren Ali Koç yönetimi, seçimi kaybetti. Soru işaretleriyle dolu bir ortamda genç hocanın kendine inanması, futbolcularıyla iyi diyaloğa girmesi ve idmanlarda ciddi bir şekilde çalışması yeni başkan Sadettin Saran'ın da olumlu yönde ilgisini çekti. Tabi yine de göreve devam edip etmeyeceği alınacak sonuçlara bağlıydı. Tedesco onları da az hatayla geçti. Yaptığı hataları göz önüne alıp lige verilen milli arayı da elinde kalan oyuncularla değerlendirebilirse ortaya daha iyi bir Fenerbahçe çıkacaktır. Ama yine de bana göre en önemli sınavı Galatasaray derbisi. Eğer bu maçtan galibiyetle çıkabilirse işte o zaman artık Tedesco kalıcılığını ilan eder.