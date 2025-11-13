Ersin ve Necip’in tedbiri kalktı!

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş'ın oyuncuları Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal önceki gün soluğu adliyede alarak şikâyetçi olmuşlardı. İki futbolcu da bahisle alakaları olmadığını ve TC kimlik numaralarının kopyalanarak kullanıldığını belirtmişlerdi. Dün Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Riva'ya giderek TFF yetkilileriyle görüşürken flaş bir gelişme yaşandı. TFF, Ersin ve Necip'in tedbir kararını kaldırdı. Yapılan açıklamada,denildi.Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis iddiası hakkında açıklama yaptı. Adalı, "TFF'ye görüşmeye gittim, 'Uygulanan yol, doğru yol değil. Dayanaksız mağdur ediyorlar' dedim.İkisi de Beşiktaşlı. Konu savcılıkta. Savcılık son derece hızlı bir aksiyon gösterdi. Umarım gelecek günlerde bu sahte hesapların kimler tarafından açıldığı da kesinlik kazanacak" dedi.