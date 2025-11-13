İşte Süper Kupa serüveni!

İlk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa organizasyonunda yarı final maçları ve final karşılaşmasının tarihi ile oynanacağı stadyumlar belli oldu. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu, ATV ve A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak Süper Kupa mücadelesinde yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek. Final müsabakası ise 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda olacak. Daha önce ilan edilen eşleşmelere göre; Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile de Samsunspor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak bu iki mücadelenin kazananları finalde Süper Kupa'yı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.