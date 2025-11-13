İşte Süper Kupa serüveni!

İlk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa organizasyonunda yarı final maçları ve final karşılaşmasının tarihi ile oynanacağı stadyumlar belli oldu. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu, ATV ve A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak Süper Kupa mücadelesinde yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek. Final müsabakası ise 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda olacak. Daha önce ilan edilen eşleşmelere göre; Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile de Samsunspor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak bu iki mücadelenin kazananları finalde Süper Kupa'yı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Hangi eşleşmenin hangi statta olacağı ise 21 Kasım Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.