Lewandowski zirvesi!

En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, hücum hattında farklı alternatifleri değerlendirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertli yönetim ise santrfor mevkiini tartışmasız bir isimle güçlendirmek için kolları sıvadı. Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski'nin menajeriyle temas kurdu. İlk görüşme gerçekleşirken 37 yaşındaki golcünün durumunun sorulduğu ve geri dönüş beklendiği öğrenildi.
Katalan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Barça'dan beklediği yeni teklifi bir türlü alamayan
Lewa'nın, ara transfer döneminde ayrılacağı öngörülüyor. İtalyan devi Milan'ın da kadrosuna katmak istediği oyuncu için F.Bahçe'nin şartları zorlayacağı bildirildi. Bu sezon Barcelona'da 12 kaça çıkan ve bunların sadece 5'inde ilk 11'e girebilen
yıldız isim, 7 gollük skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu, Polonya Milli Takımı'nda ise düzenli olarak as kadroda yer alıyor.
GUARDİOLA GERİ İSTEDİ
Sezon başında Manchester City'den F.Bahçe'ye gelen ve 3+1 yıllık imza atan
kaleci Ederson, milli takım için gittiği ülkesi Brezilya'da önemli bir itirafta bulundu. City'deki hocası Pep Guardiola'nın kendisini geri istediğini belirten 32 yaşındaki file bekçisi, "F.Bahçe'ye transfer olma kararı verdikten sonra Pep Guardiola ile konuştum. Bana, 'Geri dönüp, düzgün bir şekilde veda etmen gerekiyor' dedi. Dün de kariyerim boyunca kaç galibiyet aldığımla ilgili bir mesaj gönderdi.
Önceki sezon da City'den ayrılmayı denedim ama olmadı. Bu, performansımı etkiledi; mutlu değilseniz dev bir kulüpte olmanın anlamı yok"
diye konuştu.