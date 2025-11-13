Lewandowski zirvesi!

En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, hücum hattında farklı alternatifleri değerlendirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertli yönetim ise santrfor mevkiini tartışmasız bir isimle güçlendirmek için kolları sıvadı. Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski'nin menajeriyle temas kurdu.Katalan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan veLewa'nın, ara transfer döneminde ayrılacağı öngörülüyor. İtalyan devi Milan'ın da kadrosuna katmak istediği oyuncu için F.Bahçe'nin şartları zorlayacağı bildirildi.yıldız isim, 7 gollük skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu, Polonya Milli Takımı'nda ise düzenli olarak as kadroda yer alıyor.Sezon başında Manchester City'den F.Bahçe'ye gelen vekaleci Ederson, milli takım için gittiği ülkesi Brezilya'da önemli bir itirafta bulundu. City'deki hocası Pep Guardiola'nın kendisini geri istediğini belirten 32 yaşındaki file bekçisi,Önceki sezon da City'den ayrılmayı denedim ama olmadı. Bu, performansımı etkiledi;diye konuştu.