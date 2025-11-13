Lookman Aslan olacak

Ara transferde Galatasaray'ın 1 numaralı hedefi haline gelenSarı-kırmızılı kulüp ve İstanbul'daki ortamı merak eden sol kanat oyuncusu, sosyal medyadaki paylaşımlara kayıtsız kalmadı. Victor Osimhen'e gösterilen sevgiden etkilenen Nijeryalı futbolcu,Atalanta'da sıkıntılı bir süreç geçiren Lookman, bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atabildi.Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, Lookman ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınsa da Nijeryalı oyuncunun Atalanta'daki durumu yakından takip ediliyor.Charlton altyapısında yetişen Lookman, 19 yaşındayken 2017'de 8.8 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu.Yetişmesi adına 1 sene sonra Leipzig'e kiralanırken 2019'da 18 milyon Euro bonservisle Alman takımına katıldı.Burada da yapamayan Lookman, 2022'de gittiği Atalanta'da kendini buldu. 128 karşılaşmada 53 gol-25 asiste imza attı.2024'teAfrika'da yılın futbolcu ödülünü alırken Atalanta ile aynı sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, önceki gün Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödül alırken SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Lookman sorusunu sordu. Yazgan ise Özbek'e soruyu yöneltip "Başkanım nasıl sıyrılırım" dedi… Başkan Özbek de Yazgan'a 'Tuzaklara düşme' diye espri yaptı…