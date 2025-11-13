Oynatacak futbolcu kalmadı

Türk futbolunda deprem etkisi yaratan bahis soruşturmasında toplam 1024 futbolcu listeye girerken, çoğunluğunu 2. ve 3. Lig kulüplerinin oyuncuları oluşturdu.Erbaaspor'da 16, Mersinspor'da 12, Beykoz Anadolu ve Muşspor'da 11'er, Kastamonuspor, Somaspor, Muğlaspor, Mardin 1969, Kepezspor ve Karaman'da 10'ar, Ankaraspor ve Kırklarelispor'da 9'ar futbolcu PFDK'ya gönderildi.35 takımda 10 ve daha fazla futbolcu tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi. Diyarbekirspor'da 18, Ağrı 1970'te 17, Yalova FK'de 16, Bingölspor ve Mazıdağı Fosfat'ta da 15'er oyuncu PFDK'nın vereceği cezaları bekliyor. Toplam 311 futbolcunun disipline sevk edildiği bu iki lige iki hafta ara verildi.