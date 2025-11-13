Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Andre Onana endişesi!
Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:58

Trabzonspor'da Andre Onana endişesi!

Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Onana, Kamerun için gittiği milli takım kampında, ayak bileğinde yaşadığı ağrılar nedeniyle Kongo maçında forma giyemeyecek.

Kamerun'un, Dünya Kupası Elemeleri yarı final maçında karşılaşacağı Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı öncesi antrenmanda sakatlık geçiren Andre Onana'nın durumu yakından takip ediliyor.

Tedavisine başlananan 29 yaşındaki eldivenin, ağrılarının artıp sakatlığının devam etmesi durumunda milli takım kampından ayrılmayı düşündüğü aktarıldı. Trabzonspor'un ise bu süreci yakından takip edeceği ve tedavinin ardından bir karar vereceği ifade edildi.

G.SARAY MAÇI SONRASI SAKATLANMIŞTI

Trabzonspor'un, Rams Park'ta oynadığı Galatasaray maçından sonra da benzer ağrıları hisseden tecrübeli file bekçisi, maçın ardından yapılan antrenmalara katılamamış, bu süreçte tedavi görmüştü.

