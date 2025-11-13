Trabzonspor’da Andre Onana endişesi!

Kamerun'un, Dünya Kupası Elemeleri yarı final maçında karşılaşacağı Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı öncesi antrenmanda sakatlık geçiren Andre Onana'nın durumu yakından takip ediliyor.

Tedavisine başlananan 29 yaşındaki eldivenin, ağrılarının artıp sakatlığının devam etmesi durumunda milli takım kampından ayrılmayı düşündüğü aktarıldı. Trabzonspor'un ise bu süreci yakından takip edeceği ve tedavinin ardından bir karar vereceği ifade edildi.