Yok artık Rafa!

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda mutsuz olan ve bu sezon alt baldır problemleri yaşadığını belirten Portekizli futbolcunun,beklenmedik bir ifade kullandığı öğrenildi. Rafa Silva'nın, Adalı'ya "Ben futbolu bırakacağım" dediği bildirildi.forma giyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu, yine sakatlık yaşadığını belirterek idmanlara çıkmıyor.Tecrübeli futbolcunun ayrılmayı kafasına koyduğu aktarılırken, Suudi Arabistan kulüplerinden Al Ahli'nin de oyuncuyla ilgilendiği ancak Beşiktaş'a bir teklif gelmediği ifade edildi. Ayrıca Portekizli'nin, futbol direktörü Serkan Reçber'in konuşma teklifini reddettiği iddia edildi. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Rafa Silva ile Başkan Adalı'nın bir görüşme daha yapacağı kaydedildi.Beşiktaş'ta bu milli arada da en önemli çalışmalardan birisi duran toplar üzerine olacak. Siyahbeyazlılar, önceki milli arada yaptığı çalışmaların meyvesini toplamaya başlarken Konyaspor maçında Wilfred Ndidi, Antalyaspor karşısında Tiago Djalo kafayla ağları havalandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın, defans oyuncuları Djalo, Emirhan ve Paulista'nın yanı sıra Ndidi'nin üzerinden organizasyonlarını sürdürecek. Köşe vuruşlarını ise Cengiz Ünder, Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny kullanmaya devam edecek.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli arada fiziksel idmanlarının dışında, oyuncularla iletişime de yoğun vakit ayıracak. Tecrübeli hoca, Samsun maçına kadar her öğrencisiyle bireysel durumlarına dair görüşme gerçekleştirilecek. Takımın sadece fizik ve taktik açıdan değil mental olarak da yukarı çekilmesi amaçlanıyor.