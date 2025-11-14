Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa’da 2 maç kaçıracak
Galatasaray, kritik Avrupa maçları öncesinde Eren Elmalı'yı kaybetmenin de üzüntüsünü yaşıyor. Milli oyuncu, 25 Kasım'daki U.S. Gilloise ve 9 Aralık'taki Monaco deplasmanında olmayacak. Aralık ayının sonunda takıma dönebilecek olan Eren Elmalı, Ocak 2026'daki Atletico Madrid ile Manchester City deplasmanlarında sahaya çıkabilecek. Ceza alan Metehan Baltacı ise sezonu kapattı.

GALATASARAY İTİRAZ EDECEK
PFDK'dan gelen ceza sonrasında Galatasaray, itiraz etme kararı aldı. Özellikle Eren Elmalı'nın 4.5 yıl önce oynadığı ve ardından da hiç bahis oynamamasını gerekçe gösterecek olan sarı-kırmızılı kulüp cezadan indirim talep edecek.
