Avrupa’da 2 maç kaçıracak

, kritik Avrupa maçları öncesinde Eren Elmalı'yı kaybetmenin de üzüntüsünü yaşıyor.Aralık ayının sonunda takıma dönebilecek olan Eren Elmalı, Ocak 2026'daki Atletico Madrid ile Manchester City deplasmanlarında sahaya çıkabilecek. Ceza alan Metehan Baltacı ise sezonu kapattı.PFDK'dan gelen ceza sonrasında Galatasaray, itiraz etme kararı aldı. Özellikle Eren Elmalı'nın 4.5 yıl önce oynadığı ve ardından da hiç bahis oynamamasını gerekçe gösterecek olan sarı-kırmızılı kulüp cezadan indirim talep edecek.