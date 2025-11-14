Bahisçi futbolculara ceza yağdı

Türk futbolunda hakemlerle başlayan bahis skandalında ikinci perde futbolcularla açılmıştı. Hakemlerin aldığı cezalar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 1024 futbolcudan bir kısmının cezası dün duyuruldu.Trabzonspor'dan Boran Başkan 3 ay, Salih Malkoçoğlu'na 45 gün ceza gelirken Süper Lig'in deneyimli isimlerinden Konyasporlu Adil Demirbağ da 45 gün sahalardan uzak kalacak. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2 maddesine göre, 3-12 ay men cezası görülürken oyuncuların durumlarına ve itiraflarına göre bazı isimler için indirim yapıldı ve 45 güne kadar düşürüldü. Ceza alan isimler Tahkim Kurulu'na başvurma hakları var.Futbolcular, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Yani bu oyuncular, PFDK kararları açıklanana kadar hiçbir müsabakada forma giyemeyecek. 57. maddenin içeriği şu şekilde: "Bu talimat kapsamındaki kişilerin, futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır."Bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen tek yabancı, Konyaspor'dan Alassane Ndao olmuştu.Ndao'nun menajeri Doğan Ercan ise futbolcusunun bahis oynamadığını söyledi., "Geçen sene 2-3 aylık süreçte diğer liglerde yapılan bahis işlemi var. Ndao değil, Ndao'nun sürekli yanında olan, kulübe ve kampa gelen hatta Afrikalı oyunculara ürün satan bir kişinin yaptığı tespit edilmiş. Bu kişi, Senegal'e yardıma ihtiyacı olanlara kargo göndereceğim diyerek Ndao'nun telefonunu sürekli alıyor.İşlemler de hep Ndao'nun antrenmanda ya da maçta olduğu zamanlarda yapılmış" açıklamasında bulundu.Karagümrük'le Türkiye'ye adım atan Ndao, Antalyaspor ve İstanbulspor formaları da giyerken geçen sezon Ocak ayında 150 bin Euro'ya Konyaspor'a transfer olmuştu.Cezalardan Süper Lig'de en çok etkilenen Alanya olacak. Akdeniz ekibi hak mahrumiyetleri nedeniyle 4 oyuncusundan faydalanamayacak. İzzet Çelik: 3 ay, Enes Keskin: 3 ay, Yusuf Özdemir: 9 ay, Bedirhan Özyurt: 3 ay yok..2019-20'de Silivrispor'da kiralık oynayan Eren Elmalı, 2022-23'te Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a gitti, 2024-25'te de G.Saray forması giymeye başladı.2017'de G.Saray altyapısında kariyerine başlayan Metehan, İskenderun, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak da oynadı. 1600 maça bahis oynadığı iddia ediliyor.2017'de Güngören altyapısından, Alanyaspor altyapısına transfer olan Yusuf Özdemir, Akdeniz ekibinin formasını 111 kez sırtına geçirdi.2020-21'de Antalya'dan F.Bahçe'ye imza attı. 2023- 24'te Karagümrük, 2024- 25'te Göztepe'ye transfer oldu. Şu an Gaziantep FK'da forma giyiyor.İzzet Çelik: 3 ay, Enes Keskin: 3 ay, Yusuf Özdemir: 9 ay, Bedirhan Özyurt: 3 ay /Efe Doğan: 45 gün, Furkan Onak: 3 ay /Metehan Baltacı: 9 ay, Eren Elmalı: 45 gün /Taha Güneş: 45 gün, Nazım Sangare: 45 gün /İ.Furkan Malak: 45 gün, U.Kaan Yıldız: 45 gün /Kerem Kayaarası: 45 gün /Arda Türköz: 45 gün /Ege Albayrak: 45 gün, Ali Emre Yanar: 45 gün /Furkan Bekleviç: 45 gün, Kerem Yusuf Sirkeci: 3 ay /Celil Yüksel: 45 gün /Boran Başkan: 3 ay, Salih Malkoçoğlu: 45 gün /Adil Demirbağ: 45 gün, Alassane Ndao: 12 ay /Berkan Aslan: 3 ay, Abdulsamet Burak: 12 ayAli Fidan: 45 gün, Yücel Gürol: 45 gün, Barış Timur: 45 gün /Hasan Aksu: 45 gün, Alperen Selvi: İnceleme ve tedbirin devamı /Oktay Aydin: 12 ay, U.Adem Gezer: 6 ay, A.Kemal Gülmez: 45 gün, Bartu Kaya: 45 gün, Alberk Koç: 45 gün /H.Hüseyin Akınay: 3 ay, Atakan Cangöz: 6 ay, Üzeyir Ergun: 45 gün, Eren Karadağ: 9 ay, Kadir Seven: 45 gün, Arda Hilmi Şengül: 3 ay /Cengiz Demir: 45 gün, Selimcan Temel: 45 gün /Emircan Çiçek: 6 ay, Yusuf Erata: 45 gün, Batuhan İşen: 6 ay, Hakan Yeşil: 45 gün /Tolga Kalender: 45 gün /Ensar Bilir: 6 ay, Temel Çakmak: 45 gün, M.Alptekin Çaylı: 45 gün, İsmail Kalburcu: 3 ay, Abdulsamet Kırım: 45 gün, Orkun Özdemir: 12 ay, Abdurrahman Üresin: 3 ay /Emirhan Balarısı: 45 gün, Emre Kaplan: 45 gün, Yusuf Saitoğlu: 3 ay /A.Burak Duman: 45 gün, Berkan Mahmut Keskin: 6 ay /M.Cem Akpınar: 45 gün, Cengizhan Bayrak: 45 gün, Mert Önal: 45 gün, M.Furkan Özhan: 9 ay, İlkan Sever: 3 ay, Hüsamettin Yener: 45 gün /O.Ertuğrul Çetin: 45 gün; Yunus Emre Gedik: 3 ay, Enes Işık: 45 gün, M.Arda Kahveci: 3 ay, M.Birkan Tetik: 45 gün /Faruk Can Genç: 3 ay, Mustafa Taşdemir: 45 gün /A.Dijlan Aydın: 45 gün, Kerem Kabadayı: 3 ay, Y.Ali Özer: 34 gün, E.Azmi Sarıalioğlu: 45 gün, Fatih Tultak: 45 gün, Ali Şahin Yılmaz: 3 ay /Bartu Göçmen: 6 ay, Fırat İnal: 6 ay, Samet Karabatak: 45 gün, K.Kaan Yurdakul: 9 ay /Mehmet Albayrak: 45 gün, A.Abdullah Çakmak: 6 ay, Mert Çelik: 45 gün, Çağlayan Menderes: 45 gün, A.Şaşal Vural: 12 ay /Abdurrahman Bayram: 3 ay, Ömer Beriş: 45 gün, Y.Emre Tekoğlu: 3 ay, Arda Türken: 3 ay /Burak Asan: 45 gün, Erhan Çelenk: 45 gün, Selim Dilli: 3 ay, M.Can Tunalı: 3 ay /Ali Aytemur: 45 gün, Berşan Yavuzay: 3 ay /E.Kadir Gıcır: 3 ay, A.Emin Keskin: 45 gün, Edis Köksaldı: 45 gün, M.Ali Özbaskıcı: 6 ay