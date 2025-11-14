Bahisçi futbolculara ceza yağdı

Türk futbolunda hakemlerle başlayan bahis skandalında ikinci perde futbolcularla açılmıştı. Hakemlerin aldığı cezalar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 1024 futbolcudan bir kısmının cezası dün duyuruldu. Tedbiri kaldırılan futbolcular dışında Süper Lig ve 1. Lig sporcuları için açıklama geldi. G.Saray'dan Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya 9 ay ceza verilirken eski milli oyunculardan, bir dönem Antalya, F.Bahçe, Göztepe formaları da giyen Nazım Sangare 45 gün hak mahrumiyeti aldı.
Trabzonspor'dan Boran Başkan 3 ay, Salih Malkoçoğlu'na 45 gün ceza gelirken Süper Lig'in deneyimli isimlerinden Konyasporlu Adil Demirbağ da 45 gün sahalardan uzak kalacak. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2 maddesine göre, 3-12 ay men cezası görülürken oyuncuların durumlarına ve itiraflarına göre bazı isimler için indirim yapıldı ve 45 güne kadar düşürüldü. Ceza alan isimler Tahkim Kurulu'na başvurma hakları var.
57. MADDE NE DİYOR? 3 AY-1 YIL MEN CEZASI
Futbolcular, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Yani bu oyuncular, PFDK kararları açıklanana kadar hiçbir müsabakada forma giyemeyecek. 57. maddenin içeriği şu şekilde: "Bu talimat kapsamındaki kişilerin, futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır."
'NDAO'DAN HABERSİZ TELEFONUNDAN OYNANMIŞ'
Bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen tek yabancı, Konyaspor'dan Alassane Ndao olmuştu. Senegalli hücumcuya 12 ay hak mahrumiyeti verildi.
Ndao'nun menajeri Doğan Ercan ise futbolcusunun bahis oynamadığını söyledi. Senegalli oyuncunun telefonundan kendisinden habersiz oynandığını ileri süren Ercan
, "Geçen sene 2-3 aylık süreçte diğer liglerde yapılan bahis işlemi var. Ndao değil, Ndao'nun sürekli yanında olan, kulübe ve kampa gelen hatta Afrikalı oyunculara ürün satan bir kişinin yaptığı tespit edilmiş. Bu kişi, Senegal'e yardıma ihtiyacı olanlara kargo göndereceğim diyerek Ndao'nun telefonunu sürekli alıyor. Kulübün çalıştığı bankadan Ndao'nun bilgisi dışında belli aralıklarla para çekilmiş.
İşlemler de hep Ndao'nun antrenmanda ya da maçta olduğu zamanlarda yapılmış" açıklamasında bulundu.
TÜRKİYE'DE 4. TAKIMI
Karagümrük'le Türkiye'ye adım atan Ndao, Antalyaspor ve İstanbulspor formaları da giyerken geçen sezon Ocak ayında 150 bin Euro'ya Konyaspor'a transfer olmuştu.
EN ÇOK OYUNCU ALANYASPOR'DAN
Cezalardan Süper Lig'de en çok etkilenen Alanya olacak. Akdeniz ekibi hak mahrumiyetleri nedeniyle 4 oyuncusundan faydalanamayacak. İzzet Çelik: 3 ay, Enes Keskin: 3 ay, Yusuf Özdemir: 9 ay, Bedirhan Özyurt: 3 ay yok..
EREN ELMALI
2019-20'de Silivrispor'da kiralık oynayan Eren Elmalı, 2022-23'te Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a gitti, 2024-25'te de G.Saray forması giymeye başladı.
METEHAN BALTACI
2017'de G.Saray altyapısında kariyerine başlayan Metehan, İskenderun, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak da oynadı. 1600 maça bahis oynadığı iddia ediliyor.
YUSUF ÖZDEMİR
2017'de Güngören altyapısından, Alanyaspor altyapısına transfer olan Yusuf Özdemir, Akdeniz ekibinin formasını 111 kez sırtına geçirdi.
NAZIM SANGARE
2020-21'de Antalya'dan F.Bahçe'ye imza attı. 2023- 24'te Karagümrük, 2024- 25'te Göztepe'ye transfer oldu. Şu an Gaziantep FK'da forma giyiyor.
İŞTE DİSİPLİN KURULU'NUN AÇIKLADIĞI LİSTE
SÜPER LİG
Alanyaspor:
İzzet Çelik: 3 ay, Enes Keskin: 3 ay, Yusuf Özdemir: 9 ay, Bedirhan Özyurt: 3 ay / Çaykur Rizespor:
Efe Doğan: 45 gün, Furkan Onak: 3 ay / G.Saray:
Metehan Baltacı: 9 ay, Eren Elmalı: 45 gün / G.Antep FK:
Taha Güneş: 45 gün, Nazım Sangare: 45 gün / Göztepe:
İ.Furkan Malak: 45 gün, U.Kaan Yıldız: 45 gün / Antalyaspor:
Kerem Kayaarası: 45 gün / Eyüpspor:
Arda Türköz: 45 gün / Kasımpaşa:
Ege Albayrak: 45 gün, Ali Emre Yanar: 45 gün / Karagümrük:
Furkan Bekleviç: 45 gün, Kerem Yusuf Sirkeci: 3 ay / Samsunspor:
Celil Yüksel: 45 gün / Trabzonspor:
Boran Başkan: 3 ay, Salih Malkoçoğlu: 45 gün / Konyaspor:
Adil Demirbağ: 45 gün, Alassane Ndao: 12 ay / Kayserispor:
Berkan Aslan: 3 ay, Abdulsamet Burak: 12 ay
1. LİG
Adana Demir:
Ali Fidan: 45 gün, Yücel Gürol: 45 gün, Barış Timur: 45 gün / Iğdır FK:
Hasan Aksu: 45 gün, Alperen Selvi: İnceleme ve tedbirin devamı / Amed:
Oktay Aydin: 12 ay, U.Adem Gezer: 6 ay, A.Kemal Gülmez: 45 gün, Bartu Kaya: 45 gün, Alberk Koç: 45 gün / Çorum FK:
H.Hüseyin Akınay: 3 ay, Atakan Cangöz: 6 ay, Üzeyir Ergun: 45 gün, Eren Karadağ: 9 ay, Kadir Seven: 45 gün, Arda Hilmi Şengül: 3 ay / Hatayspor:
Cengiz Demir: 45 gün, Selimcan Temel: 45 gün / Pendik:
Emircan Çiçek: 6 ay, Yusuf Erata: 45 gün, Batuhan İşen: 6 ay, Hakan Yeşil: 45 gün / Bandırma:
Tolga Kalender: 45 gün / Bolu:
Ensar Bilir: 6 ay, Temel Çakmak: 45 gün, M.Alptekin Çaylı: 45 gün, İsmail Kalburcu: 3 ay, Abdulsamet Kırım: 45 gün, Orkun Özdemir: 12 ay, Abdurrahman Üresin: 3 ay / Ümraniye:
Emirhan Balarısı: 45 gün, Emre Kaplan: 45 gün, Yusuf Saitoğlu: 3 ay / Keçiören:
A.Burak Duman: 45 gün, Berkan Mahmut Keskin: 6 ay / Erzurum:
M.Cem Akpınar: 45 gün, Cengizhan Bayrak: 45 gün, Mert Önal: 45 gün, M.Furkan Özhan: 9 ay, İlkan Sever: 3 ay, Hüsamettin Yener: 45 gün / E.Erok:
O.Ertuğrul Çetin: 45 gün; Yunus Emre Gedik: 3 ay, Enes Işık: 45 gün, M.Arda Kahveci: 3 ay, M.Birkan Tetik: 45 gün / Van:
Faruk Can Genç: 3 ay, Mustafa Taşdemir: 45 gün / İstanbul:
A.Dijlan Aydın: 45 gün, Kerem Kabadayı: 3 ay, Y.Ali Özer: 34 gün, E.Azmi Sarıalioğlu: 45 gün, Fatih Tultak: 45 gün, Ali Şahin Yılmaz: 3 ay / Manisa FK:
Bartu Göçmen: 6 ay, Fırat İnal: 6 ay, Samet Karabatak: 45 gün, K.Kaan Yurdakul: 9 ay / Sivas:
Mehmet Albayrak: 45 gün, A.Abdullah Çakmak: 6 ay, Mert Çelik: 45 gün, Çağlayan Menderes: 45 gün, A.Şaşal Vural: 12 ay / Sakarya:
Abdurrahman Bayram: 3 ay, Ömer Beriş: 45 gün, Y.Emre Tekoğlu: 3 ay, Arda Türken: 3 ay / Serik Spor:
Burak Asan: 45 gün, Erhan Çelenk: 45 gün, Selim Dilli: 3 ay, M.Can Tunalı: 3 ay / Bodrum FK:
Ali Aytemur: 45 gün, Berşan Yavuzay: 3 ay / Sarıyerspor:
E.Kadir Gıcır: 3 ay, A.Emin Keskin: 45 gün, Edis Köksaldı: 45 gün, M.Ali Özbaskıcı: 6 ay