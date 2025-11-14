Bizimle kal kal Rafa Silva!

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizini çözmek için dün Başkan Serdal Adalı tesiste yıldız oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasında yapılan toplantıda Adalı, 32 yaşındaki futbolcuyaSon olarak Fenerbahçe ile oynanan derbiden önce bu ikili arasında toplantı yapılmış ve Başkan Adalı, antrenmana çıkıp maçta yer alması için oyuncuyu ikna etmişti.Rafa Silva'nın futbolu bırakma noktasında sarf ettiği sözlerin ise öncesinde başka bir istek olduğu kaydedildi. Portekizli oyuncunun ailesinin yanında olmak ve ülkesine dönmeyi istediği aktarıldı. Başkan Adalı ise bu talebi olumlu karşılaşmadı. Silva'nın bunun üzerine,dediği aktarıldı. Dün yapılan görüşmede ikna edilmeye çalışıldı ancak net cevap vermedi. Yıldız oyuncuAdalı, futbolcuyla yaptığı toplantıdan sonra teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirip bilgi verdi.Rafa Silva, geldiği günden bu yana 64 maç oynamış, 23 gol atıp, 16 asist üretmiş. Bu güzel bir istatistik. Sakatlık nedeniyle kaçırdığı maç sayısı yok denecek kadar az. İdman kaçırmıyor, az konuşuyor ve çok koşuyor. Özetle Rafa Silva; uyumu, oyunu ve istatistikleriyle Beşiktaş taraftarının gönlünde yer edinmeyi başardı. Taraftarın 'Yıldız bulmak kolay değil, üstelik iyi performans alınan yıldız futbolcuyu kazanmak, kadroda tutmak hiç kolay değil' fikrine katılıyorum. Şimdi gündemde şu konuşuluyor. Rafa gitmek istiyor ama kimse sormuyor. Neden bunu istiyor? Gitmek istiyorsa hangi şartlar buraya getirdi. En büyük payın Sergen Yalçın olduğuna inanıyorum. Daha gelmeden TV'de yorumculuk yaparken beğenmediğini açıklamıştı. Rafa'nın, bu söylemlerin etkisinde kaldığını düşünüyorum. Rafa'yı sevebilir ya da beğenmeyebilir. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı 6 ay düşündükten sonra kabul ederken Rafa'nın maaşını, oyununu biliyordu. Bunlara rağmen teklifi kabul etti. Rafa'nın gitmek istemesinin nedenlerini sorgularım ama kaybedilmesine karşı çıkarım.