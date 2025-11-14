Fenerbahçe’ye kötü haber: Sebastian Szymanski

Polonya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile kozlarını paylaştı. Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, maçta sakatlanarak oyundan çıktı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Polonyalı oyuncu, maçın 14. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Szymanski'nin yerine Bartosz Kapustka oyuna dahil oldu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 948 dakika süre alan Sebastian Szymanski, 2 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.