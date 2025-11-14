İsmail Yüksek: "Bunun hayaliyle yatıp kalkıyoruz"

İsmail Yüksek, Bulgaristan maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Milli futbolcu, memleketi Bursa'da milli maça çıkacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bursa doğumlu bir futbolcu olarak memleketime milli maç vesilesiyle gelmekten dolayı çok mutluluk ve onur duyuyorum. Geçmişte Bursa'da maç oynanmıştı, istemediğimiz bir sonuç alınmıştı. İnşallah yarın en iyi şekilde mücadele ederek galibiyeti alarak Bursa'da bunu telafi etmek istiyoruz. Bursa'nın bendeki yeri her zaman özeldir. İznik-Bursa doğumlu bir futbolcu olarak yetiştim. İki sene önce Bursa'da istemediğimiz bir mağlubiyet almıştık, onları üzmüştük, yarın inşallah onların desteğiyle ilk dakikadan doksanıncı dakikaya kadar verecekleri destekle yarın inşallah onlara güzel bir mücadele göstereceğiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsmail, son dönemde artan performansı hakkında ise "Son dönemlerde gösterdiğim performanstan dolayı çok mutluyum. Gerçekten çok çalışırım. Yani eskisine nazaran daha da öz güvenli olduğumu düşünüyorum. Hocamızın verdiği destek de çok önemli. Taraftarın verdiği destek de çok önemli. İnşallah yarın da son haftalardaki performansımı ihocam şans verirse göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, "Dünya Kupası'na katılabilirsek önümüzde sadece birkaç maç kaldı. Oyuncular olarak heyecanınız her kampta artıyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Her geçen kampta heyecanımız yükseliyor. Dünya Kupası'na adım adım yaklaşmaya çalışıyoruz, yaklaştığımızı da hissediyoruz. Her kamp Dünya Kupası'nda oynamanın hayaliyle yatıp kalkıyoruz aslında. Aramızda konuşuyoruz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda yaşattığımız heyecanı ülkemize tekrardan yaşatmak istiyoruz. İnşallah Dünya Kupası'na katılma yollarından olan play-off biletini de yarın Bulgaristan karşısında kazanarak elde etmek istiyoruz. Daha sonrasında tabii ki bir hayalimiz var. Tek hedefimiz Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra katılmak, ülkemize bu heyecanı tekrardan yaşatmak istiyoruz. Futbolcular olarak ve bu jenerasyon olarak bunu sonuna kadar hak ediyoruz."

İsmail Yüksek, "Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan milli maçta goller attı. Sen de yarın gol atacağını hissediyor musun?" sorusunu, "Söylersem nazar değer diye korkuyorum aslında, inşallah nasip olursa yarın da hocam da şans verirse gol atmasam bile saha içinde takıma yardımcı olmak istiyorum. İnşallah galibiyette de benim de katkım olur." şeklinde yanıtladı.