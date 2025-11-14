Kesinlikle forvet problemimiz yok

Fenerbahçe'yi 2 ayda şampiyonluk yarışında iddialı hale getiren Tedesco ilk kez dün gazetecilerle sohbet toplantısında buluştu. İtalyan hoca, sarı-lacivertli takım için Lewandowski ismi yazılan şu günlerde santrfor eksikliği yaşamadığını belirtti. Eski golcü Edin Dzeko tipinde bir oyuncuya ihtiyaç bulunup bulunmadığı sorusuna
şu yanıtı verdi: "Kesinlikle bir forvet problemimiz yok. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri farklı oyuncular. Youssef makina gibi baskı yapıyor.
Kontra baskı yapıyor. 6 golü var ve bu hiç kötü değil. Talisca daha az süre aldı ama 5 golü var.
Bence bu noktada problemimiz yok.
4-3-3 POZİTİF GELİYOR
Dzeko daha fazla vücudunu kullanan hedef santrfor dediğimiz bir santrfor tarzı. Jhon da (Duran) bunu yapıyor. Youssef arkaya koşuları daha çok yapıyor.
Farklı tarzlar ama çok mutluyuz. Plzen maçında çift oynadığımızda bu da bizim için opsiyondu. Jhon geri dönüyor. Bazı maçlarda farklı opsiyonlar olabilir. 4-3-3 bize ne kadar pozitif gelse de bazen 4-4-2 de bir opsiyon bizim için.
'BYE BYE' DEMEK HAKKIN
"Beni Ali Koç buraya getirdi, ona minnettarım ama yeni başkanla da çok keyif alıyorum" diyen Tedesco şunları anlattı: "Sadettin Saran net ve dürüst bir insan. Zagreb maçından sonra ilk defa konuştuk ve ona 'Beni buraya sen getirmedin, bana bye bye demek senin hakkın'
dedim. Hoca olarak başkanın size duyduğu güvene ihtiyacınız var. Takımın, hocanın güçlü olduğunu bilmesi gerekiyor.
Yoksa çok tecrübeli isimler getirseniz de aksi durumda başarı zor. Başkanla güvene dayalı bir ilişkimiz var. Her şeyi açık şekilde konuşuyoruz, bu durumdan minnettarım." Takımının performansının arttığını ve bunun ekip olarak başardıklarını anlatan Tedesco, "Samandıra'da çalışan herkes çok iyi iş çıkardı. Geldiğimizde herkes gergindi. Onlara 'Sakin olun, işinize odaklanın' dedim.
Yüksek seviyede antrenmanlar yaptılar, bu benim için çok önemliydi çünkü elimizdeki tek araç bu. Devin (Özek) sakin kaldı, beni oyunculara ve çalışanlara tanıttı. Çok fazla bilgi verdik, hepsinin birleşimi bu sürecin sırrı oldu" diye konuştu.
NEDEN GALATASARAY'A ODAKLANALIM!
İtalyan hoca 14. haftada oynanacak Galatasaray derbisi için şunları söyledi: "Derbiler özel, çok özel maçlar. Her maç sadece 3 puan ama derbiler çok önemlidir gerçek bu.
Almanya'da Schalke- Dortmund, Rusya'da Spartak Moskova-CSKA Moskova derbisi çok önemliydi. Bizim için Galatasaray maçından önce önümüzde Çaykur Rizespor ve Ferencvaros'a karşı çok önemli maçlarımız var.
Ben etkimiz olan şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki? Bizim Fenerbahçe'ye odaklanmamız gerekiyor. Eğer Galatasaray maçını konuşursak, ondan önceki kendi maçlarımıza olan odağımızı düşürürüz.
Bir komşun yeni araba aldıysa sen de o arabayı istersin ya da dersinki onun çimi benimkinden daha yeşil. O kıyas olursa hayat sağlıklı bir hayat olmuyor."
OYUNUM GÜÇLÜ
Sezon başı kampında takımla olmadığını ve oraya ilişkin bir bilgisi bulunmadığını dile getiren Tedesco, "Bizim istediğimiz futbola baktığınızda çok güce ihtiyacımız vardı. 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak bu şekilde güç kazanmak mümkün. Her zaman oynama potansiyeli olan 15 oyuncuyla maç maç devam etmeliyiz. Bazı oyuncular o kadar oynamıyor ama bu her takımda öyle"
ifadelerini kullandı. 40 yaşındaki teknik adam, bir soru üzerine Archie Brown'un performansının düşmediğini de savundu: "Eskiden kanat bekti. Kanat bek pozisyonunda daha rahat hissediyor. Oyun kurulumunda önde olmak onu daha rahat ettiriyor.
Hedef bölgeye gidebilir, arkaya koşu yapabilir. İlk 3 maçta biz de öyle oynattık. Oyun kurulumunda iki tane 6 numarayı Fred ve İsmail'i (Yüksek) kullandık ama çok kontratak yedik.
3+1 ile oyun kurunca kenarlarda çok boşluk bırakıyorsunuz o yüzden durumu 4'lüye adapte ettik. Bu sistemde soldan atak yapınca Semedo, sağdan atak yapınca ise Brown savunmada kalıyor, yeni olan durum bu.
Levent (Mercan) çok üst düzey çalışıyor. İyi futbolcu ve iyi karakter. İkisinin de (Brown-Levent Mercan) burada olmasından mutluyum."
HER SORUN İÇİN ÇÖZÜMÜMÜZ VAR
Sarı kart cezaları sezon içerisinde her zaman problemdir. Nelson (Semedo), Rize maçını kaçıracak. Milli takımda çok geç saatte oynayacak oyuncular var. O maçta da bazı değişiklikler gerekecek ama bu oyunun bir parçası. Çok maç oynarsanız her zaman sarı kart görme riski var.
Bu problem ama buna çözümlerimiz var. 2 sağ bekiniz olduğu zaman biri oynuyor. Sonra sarı karttan oynayamıyor ama artık 2 numaranın sırası geliyor ve bu durum hoşuma gidiyor. Senin sıran geldiyse senin sırandır.
MİLLİ ARA SONRASI DAHA ÇOK DURAN
Jhon Duran bence iyi adımlarla ilerliyor. Maçlarda 25-30 dakika oynadı, bir sonraki adım Çaykur Rizespor, Ferencvaros veya Galatasaray maçlarında 50-55 dakika oynamak. Devreyi oynarsan zaten sonrasında 10 dakika daha oynayabilirsin, bir sonraki adım bu olacak. Durumumuz rakiplere de bağlı ama bunu yapmamız gerekiyor.
HAKEMLER KİBAR VE ÇOK SAYGILILAR!
İtalyan çalıştırıcı, hakem performanslarına ilişkin ise "Şunu söylemem lazımki geldiğimden beri hakem seviyesi iyi. Maç esnasında çok kibarlar, çok saygılı şekilde davranıyorlar. Başka ülkelerde de çalıştım oralarda bu kadar çok saygı olmayabiliyor. Bazen hata yapıyorlar ama inanıyorum ki bu insanı bir şey. Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum."
İRFAN VE CENK'TE YENİ DURUM YOK
İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni durum yok. Kulüp çok netti, bence bir gelişme yok. Göreve geldiğimde yeni oyuncularımız ve 8 sakat futbolcumuz vardı, her şey mental çünkü maç kazanırsak herkes oynamak istiyor." Altyapıda antrenmanlara çıkan Emre Mor içinse "Gündemimizde yok" dedi.