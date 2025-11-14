Kesinlikle forvet problemimiz yok

Fenerbahçe'yi 2 ayda şampiyonluk yarışında iddialı hale getiren Tedesco ilk kez dün gazetecilerle sohbet toplantısında buluştu. İtalyan hoca, sarı-lacivertli takım için Lewandowski ismi yazılan şu günlerde santrfor eksikliği yaşamadığını belirtti.şu yanıtı verdi: "Kesinlikle bir forvet problemimiz yok. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri farklı oyuncular.Kontra baskı yapıyor.Bence bu noktada problemimiz yok.Dzeko daha fazla vücudunu kullanan hedef santrfor dediğimiz bir santrfor tarzı.Farklı tarzlar ama çok mutluyuz. Plzen maçında çift oynadığımızda bu da bizim için opsiyondu."Beni Ali Koç buraya getirdi, ona minnettarım ama yeni başkanla da çok keyif alıyorum" diyen Tedesco şunları anlattı: "dedim. Hoca olarak başkanın size duyduğu güvene ihtiyacınız var.Yoksa çok tecrübeli isimler getirseniz de aksi durumda başarı zor. Başkanla güvene dayalı bir ilişkimiz var. Her şeyi açık şekilde konuşuyoruz, bu durumdan minnettarım." Takımının performansının arttığını ve bunun ekip olarak başardıklarını anlatan Tedesco,Yüksek seviyede antrenmanlar yaptılar, bu benim için çok önemliydi çünkü elimizdeki tek araç bu. Devin (Özek) sakin kaldı, beni oyunculara ve çalışanlara tanıttı. Çok fazla bilgi verdik, hepsinin birleşimi bu sürecin sırrı oldu" diye konuştu.İtalyan hoca 14. haftada oynanacak Galatasaray derbisi için şunları söyledi: "Derbiler özel, çok özel maçlar.Almanya'da Schalke- Dortmund, Rusya'da Spartak Moskova-CSKA Moskova derbisi çok önemliydi.Ben etkimiz olan şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum.Bir komşun yeni araba aldıysa sen de o arabayı istersin ya da dersinki onun çimi benimkinden daha yeşil. O kıyas olursa hayat sağlıklı bir hayat olmuyor."Sezon başı kampında takımla olmadığını ve oraya ilişkin bir bilgisi bulunmadığını dile getiren Tedesco,ifadelerini kullandı. 40 yaşındaki teknik adam, bir soru üzerine Archie Brown'un performansının düşmediğini de savundu:Hedef bölgeye gidebilir, arkaya koşu yapabilir. İlk 3 maçta biz de öyle oynattık.3+1 ile oyun kurunca kenarlarda çok boşluk bırakıyorsunuz o yüzden durumu 4'lüye adapte ettik.Levent (Mercan) çok üst düzey çalışıyor. İyi futbolcu ve iyi karakter. İkisinin de (Brown-Levent Mercan) burada olmasından mutluyum."Sarı kart cezaları sezon içerisinde her zaman problemdir. Nelson (Semedo), Rize maçını kaçıracak. Milli takımda çok geç saatte oynayacak oyuncular var. O maçta da bazı değişiklikler gerekecek ama bu oyunun bir parçası.Bu problem ama buna çözümlerimiz var. 2 sağ bekiniz olduğu zaman biri oynuyor. Sonra sarı karttan oynayamıyor ama artık 2 numaranın sırası geliyor ve bu durum hoşuma gidiyor. Senin sıran geldiyse senin sırandır.Jhon Duran bence iyi adımlarla ilerliyor. Maçlarda 25-30 dakika oynadı, bir sonraki adım Çaykur Rizespor, Ferencvaros veya Galatasaray maçlarında 50-55 dakika oynamak. Devreyi oynarsan zaten sonrasında 10 dakika daha oynayabilirsin, bir sonraki adım bu olacak. Durumumuz rakiplere de bağlı ama bunu yapmamız gerekiyor.İtalyan çalıştırıcı, hakem performanslarına ilişkin ise "Şunu söylemem lazımki geldiğimden beri hakem seviyesi iyi. Maç esnasında çok kibarlar, çok saygılı şekilde davranıyorlar. Başka ülkelerde de çalıştım oralarda bu kadar çok saygı olmayabiliyor. Bazen hata yapıyorlar ama inanıyorum ki bu insanı bir şey. Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum."İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni durum yok. Kulüp çok netti, bence bir gelişme yok. Göreve geldiğimde yeni oyuncularımız ve 8 sakat futbolcumuz vardı, her şey mental çünkü maç kazanırsak herkes oynamak istiyor." Altyapıda antrenmanlara çıkan Emre Mor içinse "Gündemimizde yok" dedi.