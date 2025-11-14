Lookman ateşi yandı!

Sezon başında temas kurulan ancak Atalanta'nın 60 milyon Euro istemesi ile rafa kaldırılan Ademola Lookman için Aslan yeniden harekete geçti. İtalyan ekibinde sorun yaşayan ve hocası Ivan Juric ile de tartışan 28 yaşındaki oyun - cu, rotasını G.Saray olarak belirledi.Nijeryalı oyuncu için yönetim de vites yükseltti. Şampiyonlar Ligi'nde son 24'e kalınması halinde başkan Özbek de Lookman transferi için masaya oturacak.Bu arada CW Enerji, Galatasaray'ın forma sırt sponsoru olurken dün düzenlenen imza törenine Başkan Dursun Özbek'le birlikte katılan Sportif AŞ. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu,