Ruslar istekli Aslan niyetli

Geçen sezon gelir gelmez performans gösteren Gabriel SaraSara bu sezon 16 resmi maçta sadecekatkı sağlayabildi. İlkay Gündoğan'ın sakatlığında ilk 11'e dönen Brezilyalı orta saha, forma şansını iyi kullanamadı. Rus kulüplerinin takibinde olan Gabriel Sara için sarı-kırmızılılar masaya oturmaya hazır. Bonservisine 18 milyon Euro ödenen Sara için Rusya'dan 20 milyon Euro seviyesinde gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.