Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ruslar istekli Aslan niyetli
Giriş Tarihi: 14.11.2025

Gabriel Sara'nın devre arasında Galatasaray'a vedası için ihtimaller artıyor. Performansıyla ilk döneminin çok gerisinde kalan Sambacı, Rus ekiplerinin radarında. 18 milyon Euro’ya alınan oyuncu için 20 milyon Euro seviyesindeki teklifler kabul edilecek

MEHMET ÖZCAN
Geçen sezon gelir gelmez performans gösteren Gabriel Sara ilk 16 maçta 2 gol-6 asiste imzasını koymuş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarın gönlüne girmişti. Sara bu sezon 16 resmi maçta sadece 1 gol-2 asistlik katkı sağlayabildi. İlkay Gündoğan'ın sakatlığında ilk 11'e dönen Brezilyalı orta saha, forma şansını iyi kullanamadı. Rus kulüplerinin takibinde olan Gabriel Sara için sarı-kırmızılılar masaya oturmaya hazır. Bonservisine 18 milyon Euro ödenen Sara için Rusya'dan 20 milyon Euro seviyesinde gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Brezilya Milli Takımı radarına bir türlü giremeyen yıldız oyuncu, değerini katlayamadı.
