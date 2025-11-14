Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu maçlarının programı belli oldu
Giriş Tarihi: 14.11.2025 17:23

Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

2 Aralık 2025 – Salı

13:00 – Muş Spor Kulübü vs TÜMOSAN Konyaspor

15:30 – Emre G. İnş. Ankara Keçiörengücü vs Zecorner Kayserispor

18:00 – Çaykur Rizespor A.Ş. vs Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

20:30 – Sakaryaspor A.Ş. vs Gençlerbirliği

3 Aralık 2025 – Çarşamba

13:00 – Esenler Erokspor vs Mısırlı.com Tr. F. Karagümrük

13:30 – İkas Eyüpspor vs Astor Enerji Çankaya SK

13:30 – ÖzbelSan Sivasspor vs Aliağa Futbol A.Ş.

13:30 – İstanbulspor A.Ş. vs SMS Grup Sarıyerspor

13:30 – Karpedo Dondurma K. Maraşspor vs Erzurumspor FK

15:30 – Karacabey Belediye Spor A.Ş. vs Kocaelispor

18:00 – Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. A.Ş. vs Göztepe A.Ş.

20:30 – Trabzonspor A.Ş. vs İmaj Altyapı Van Spor FK

4 Aralık 2025 – Perşembe

13:00 – Yalova FK 77 Spor Kulübü vs Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

13:30 – Boluspor vs Kahta 02 Spor

13:30 – Fethiyespor vs Bandırma Spor

13:30 – Muğlaspor Kulübü vs Sipay Bodrum FK

15:30 – Alagöz Holding Iğdır FK vs Orduspor 1967 A.Ş.

18:00 – Silifke Belediye Spor vs Hesap.com Antalyaspor

20:30 – Arca Çorum FK vs Corendon Alanyaspor

