Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarına ilişkin program açıklandı.
2 Aralık 2025 – Salı
13:00 – Muş Spor Kulübü vs TÜMOSAN Konyaspor
15:30 – Emre G. İnş. Ankara Keçiörengücü vs Zecorner Kayserispor
18:00 – Çaykur Rizespor A.Ş. vs Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.
20:30 – Sakaryaspor A.Ş. vs Gençlerbirliği
3 Aralık 2025 – Çarşamba
13:00 – Esenler Erokspor vs Mısırlı.com Tr. F. Karagümrük
13:30 – İkas Eyüpspor vs Astor Enerji Çankaya SK
13:30 – ÖzbelSan Sivasspor vs Aliağa Futbol A.Ş.
13:30 – İstanbulspor A.Ş. vs SMS Grup Sarıyerspor
13:30 – Karpedo Dondurma K. Maraşspor vs Erzurumspor FK
15:30 – Karacabey Belediye Spor A.Ş. vs Kocaelispor
18:00 – Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. A.Ş. vs Göztepe A.Ş.
20:30 – Trabzonspor A.Ş. vs İmaj Altyapı Van Spor FK
4 Aralık 2025 – Perşembe
13:00 – Yalova FK 77 Spor Kulübü vs Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
13:30 – Boluspor vs Kahta 02 Spor
13:30 – Fethiyespor vs Bandırma Spor
13:30 – Muğlaspor Kulübü vs Sipay Bodrum FK
15:30 – Alagöz Holding Iğdır FK vs Orduspor 1967 A.Ş.
18:00 – Silifke Belediye Spor vs Hesap.com Antalyaspor
20:30 – Arca Çorum FK vs Corendon Alanyaspor