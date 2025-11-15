A Milli Takım, play-off’u garantiledi! Türkiye, Bulgaristan’ı iki golle geçti...

KAAN AYHAN SAKATLANDI

A Milli Takım'da 61. dakikada oyuna giren Kaan Ayhan, karşılaşmanın 80. dakikasında sakatlandı. Milli oyuncunun yerine Atakan oyuna dahil oldu.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI

Sarı kart ceza sınırında bulunan İsmail Yüksek, 89. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düştü. İsmail, İspanya maçında forma giyemeyecek.

BÜLENT KORKMAZ'I YAKALADI

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı. Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı. A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.