A Milli Takım, play-off’u garantiledi! Türkiye, Bulgaristan’ı iki golle geçti...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan maçı Türkiye 2-0 kazandı.
PLAY-OFF'U GARANTİLEDİK
Millilere galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 84. dakikada Chernev (k.k.) kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, bu sonucun ardından grubu ikinci sırada bitirmeyi ve play-off'a kalmayı garantiledi.
Bulgaristan galibiyetiyle birlikte Türkiye'nin puanı 12'ye yükseldi. Bulgarlar ise 0 puanla son sırada kaldı. Grubun son maçında milliler, deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.
4 İSİM KADRODA YOK
İrfan Can Kahveci, Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir ise maç kadrosunda yer almadı.
KAAN AYHAN SAKATLANDI
A Milli Takım'da 61. dakikada oyuna giren Kaan Ayhan, karşılaşmanın 80. dakikasında sakatlandı. Milli oyuncunun yerine Atakan oyuna dahil oldu.
İSMAİL YÜKSEK CEZALI
Sarı kart ceza sınırında bulunan İsmail Yüksek, 89. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düştü. İsmail, İspanya maçında forma giyemeyecek.
BÜLENT KORKMAZ'I YAKALADI
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı. Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı. A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.
ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu. Milli futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.
HAKAN'DAN ANLAMLI HAREKET
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 18. dakikasında penaltıdan milli takımımızı 1-0 öne geçirdi. Milli takımımızın kaptanı, attığı golün ardından şehitlerimiz için asker selamı verdi.