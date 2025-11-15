Bahis operasyonu kafamızı karıştırmamalı

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında hem maça dair hem deKarşımızda geçişlerde çok hızlı oynayan bir takım bekliyoruz.Bulgaristan'daki ilk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamamıştık.Bu maç bizim için çok önemli çünkü birinci torbadan play-off'lara katılmamız gerekiyor. Bunu garantilemeliyiz. İstediğimiz sonuçları alabilmek için adım adım gidiyoruz.Kart sınırında olan çok futbolcumuz var. Diğer maçı da düşüneceğiz. Bu sebeple kadroda bazı sürprizler olabilir.(Türkiye'deki bahis operasyonu hakkındaki soru üzerine) Bu tarz bahis problemleri İtalya'da da yaşandı.Alt liglerde rakam çok fazla. Futbolcuları bu konularda bilgilendirmemiz, yasak olduğunu belirtmemiz lazım. Bizim için de üzücü bir dönem olduğunu söyleyebilirim.Takımımda herkesten maçlara özel olarak konsantre olmasını istedim.Baskı beni motive ediyor. Böyle oynamaya alışığız.Montella, Fenerbahçe'de kadro dışı olmasına rağmen A Milli Takım kadrosuna dahil ettiği İrfan Can Kahveci hakkında da şunları söyledi:İtalyan hoca, sakatlanan Emirhan hakkında iseifadelerini kulandı.Montella ile birlikte basın toplantısına çıkan İsmail Yüksek ise, "Bursa/İznik doğumlu biri olarak burada oynamaktan dolayı gurur duyuyorum. Gerçekten çok çalışıyorum. Kulübün, hocalarımın ve taraftarların verdiği destek çok önemli. Her kampta Dünya Kupası hayaliyle yatıp kalkıyoruz. İnşallah kazanıp play-off biletini almak istiyoruz. İnşallah nasip olursa galibiyette benim de bir katkım olur" dedi.A Milli Takım'da teknik direktör Montella, Bulgaristan ile oynanacak maça sarı kart ceza sınırındaki isimler sebebiyle birkaç değişiklikle çıkacak. Kalede Uğurcan, savunmada Zeki, Merih, Abdülkerim ve Ferdi, önlerinde ise kaptan Hakan ve Orkun oynayacak. Montella'nın sınırdaki oyuncularöğrenildi. Bu iki ismin yerine de İrfan Can Kahveci ile Barış Alper Yılmaz'ın 11'de olacağı öğrenildi.Bulgaristan maçı öncesi A Milli Takım'da sakatlık şoku yaşandı. Yapılan açıklamada, Emirhan Topçu'nun arka adalesindeki sorun nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Oyuncunun salı günkü İspanya karşılaşmasına da yetişmesinin mümkün olmadığı ve tedavisine Beşiktaş Kulübü'nde devam edilmesinin uygun bulunduğu kaydedildi.