Bahis operasyonu kafamızı karıştırmamalı

A
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında hem maça dair hem de son dönemde Türk futbolunun bir numaralı gündem maddesi olan bahis operasyonu hakkında konuştu ve şunları söyledi:
Karşımızda geçişlerde çok hızlı oynayan bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Acele etmeyeceğiz.
Bulgaristan'daki ilk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamamıştık.
Bu maç bizim için çok önemli çünkü birinci torbadan play-off'lara katılmamız gerekiyor. Bunu garantilemeliyiz. İstediğimiz sonuçları alabilmek için adım adım gidiyoruz.
Kart sınırında olan çok futbolcumuz var. Diğer maçı da düşüneceğiz. Bu sebeple kadroda bazı sürprizler olabilir.
BİRÇOK OYUNCUNUN BİLGİLERİ ÇALINDI
(Türkiye'deki bahis operasyonu hakkındaki soru üzerine) Bu tarz bahis problemleri İtalya'da da yaşandı. Bu eylemlerin birçoğu birçok kişinin bilgileri çalınarak yapıldı.
Alt liglerde rakam çok fazla. Futbolcuları bu konularda bilgilendirmemiz, yasak olduğunu belirtmemiz lazım. Bizim için de üzücü bir dönem olduğunu söyleyebilirim.
Takımımda herkesten maçlara özel olarak konsantre olmasını istedim. Bulgaristan karşısında her şeyin en iyisini yapmalıyız. Bahis olayları kafamızı karıştırmamalı.
Baskı beni motive ediyor. Böyle oynamaya alışığız.
İRFAN CAN'A İHTİYACIM VAR
Montella, Fenerbahçe'de kadro dışı olmasına rağmen A Milli Takım kadrosuna dahil ettiği İrfan Can Kahveci hakkında da şunları söyledi: "İrfan Can burayı her şekilde hak ettiğini bize gösterdi. Maalesef kulübünde kadro dışı durumda. Umarım ocak ayına kadar çözülür. Dünya Kupası yolunda ihtiyacımız olan bir futbolcu."
İtalyan hoca, sakatlanan Emirhan hakkında ise "Emirhan Topçu'nun sakatlığı birkaç gün önce nüksetti ve İspanya maçında olmama durumunu göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldık"
ifadelerini kulandı.
'DÜNYA KUPASI HAYALİYLE YATIP KALKIYORUZ'
Montella ile birlikte basın toplantısına çıkan İsmail Yüksek ise, "Bursa/İznik doğumlu biri olarak burada oynamaktan dolayı gurur duyuyorum. Gerçekten çok çalışıyorum. Kulübün, hocalarımın ve taraftarların verdiği destek çok önemli. Her kampta Dünya Kupası hayaliyle yatıp kalkıyoruz. İnşallah kazanıp play-off biletini almak istiyoruz. İnşallah nasip olursa galibiyette benim de bir katkım olur" dedi.
HOCANIN SÜRPRİZİ BARIŞ VE İRFAN!
A Milli Takım'da teknik direktör Montella, Bulgaristan ile oynanacak maça sarı kart ceza sınırındaki isimler sebebiyle birkaç değişiklikle çıkacak. Kalede Uğurcan, savunmada Zeki, Merih, Abdülkerim ve Ferdi, önlerinde ise kaptan Hakan ve Orkun oynayacak. Montella'nın sınırdaki oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek'i yedek soyunduracağı
öğrenildi. Bu iki ismin yerine de İrfan Can Kahveci ile Barış Alper Yılmaz'ın 11'de olacağı öğrenildi.
EMİRHAN TOPÇU KADRODAN ÇIKARILDI
Bulgaristan maçı öncesi A Milli Takım'da sakatlık şoku yaşandı. Yapılan açıklamada, Emirhan Topçu'nun arka adalesindeki sorun nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Oyuncunun salı günkü İspanya karşılaşmasına da yetişmesinin mümkün olmadığı ve tedavisine Beşiktaş Kulübü'nde devam edilmesinin uygun bulunduğu kaydedildi.