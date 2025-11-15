Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ferdi Kadıoğlu: “Motive hissediyorum”
Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım’ın Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sakatlık dönüşü kendimi çok iyi, motive hissediyorum. Sakatlıktan döndükten sonra her maçta oynadım. Kendimi çok iyi hissediyorum.

İspanya maçında o mağlubiyet ağır olmuştu. Zor maç olacak. Geçmişte de buna benzer ağır bir mağlubiyet almıştık, Avusturya'ya karşı. Onları daha sonra yenip rövanşı almıştık. Bizim yapmamız gereken beraberliğimizi koruyup mücadele etmek. Şu an dünyanın 1 numaralı takımı onlar. Harikulade bir oyuncu Kenan Yıldız. İşimizi kolaylaştırıyor. Rakip savunmaların işini zorlaştırıyoruz."

