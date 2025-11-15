Galatasaray’dan Gülpınar’a sürpriz ziyaret

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray yönetiminin Şanlıurfa'ya büyük bir sempati beslediğini belirterek, daha önce Şanlıurfa'da oynanan ve yalnızca bir dakika süren Süper Kupa finaline dikkat çekti. Hatipoğlu, söz konusu final için yaptığı açıklamada, "Aslında yarım kalan bir maç değildi, biz o finali bir dakikada kazanıp kupayı almıştık. Ancak gönül isterdi ki Şanlıurfa halkına tam anlamıyla bir futbol şöleni sunabilelim. O günü telafi etmek isteriz" dedi.

Galatasaray'ın Süper Kupa Finali'nin yeniden Şanlıurfa'da oynanması yönünde iyi niyet ortaya koyduğunu belirten Hatipoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerden de bahsederek stadyumda yaşanan teknik problemlere vurgu yaptı. Özellikle Passolig sistemindeki aksaklıkların ciddi bir engel olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Bu bir niyet. Olur ya da olmaz bilemiyoruz ama biz elimizden geleni yapacağız. Zor bir süreç ama çabamız sürüyor" şeklinde konuştu.



"GÖNLÜMÜZ FİNALİN BURADA OYNANMASINI İSTER"

Ziyarette konuşan Gülpınar da, Galatasaray heyetine teşekkür ederek, Şanlıurfa'nın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Gülpınar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamasının ardından konuyu ciddiye aldıklarını ve hemen kulüpler ile federasyon nezdinde temaslara başladıklarını vurguladı.

Teknik sıkıntıların süreci zorlaştırdığını ifade eden Gülpınar, "Elbette finalin burada oynanmasını çok isteriz. Bahsettiğimiz, yıllar önce yaşanan ve adeta yarım kalmış hissi oluşturan o maçın ardından Şanlıurfa halkı böyle bir finali fazlasıyla hak ediyor. Ancak teknik engeller sebebiyle şu an için çok mümkün görünmüyor. Buna rağmen çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam ediyor. Son ana kadar bekleyip göreceğiz" dedi.

Ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşirken, görüşmenin sonunda Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu tarafından Başkan Gülpınar'a Galatasaray forması hediye edildi. Gülpınar, bu jestten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kulüp yönetimine teşekkür etti.