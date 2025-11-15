Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'den Stojilkovic hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonya Ekstraklasa'da Cracovia forması giyen İsviçreli santror Filip Stojilkovic'i gündemine aldı.

DHA
Süper Lig'de sezonu ilk 5'te bitirip Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe'nin ara transfer döneminde İsviçreli santror Filip Stojilkovic'i kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.

Bu sezon Polonya Ekstraklasa'da Cracovia formasıyla 14 maçta 7 kez rakip fileleri sarsan, 3 de asist yapan 25 yaşındaki golcünün, sarı-kırmızılı kulübün radarına girdiği bildirildi.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Stojilovic'e Göztepe'nin yanı sıra İtalya Serie B ekibi AC Monza'nın da talip olduğu kaydedildi. FC Zürich altyapısında yetişen tecrübeli forvet Sion, Darmstadt, Kaiserslautern, OFK Belgrad gibi kulüplerde top koşturdu. Göztepe'nin piyasa değeri 2 milyon Euro olan oyuncuyu transfer etmek için bonservis ücreti ödemesi gerekiyor.

