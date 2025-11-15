Hakan Çalhanoğlu: “Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu”

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bursa'ya teşekkür etmek istiyorum. Isınmadayken Kenan ve Merih ile görüştüm. Çok güzeldi. Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir görüntüydü. Muhteşemdi. Bizim için önemli bir galibiyetti. Herkes 4-0 5-0 bekliyordu ama biz zor maç olacağını biliyorduk. Sarı kart mevzusu var, hocamızla değerlendireceğiz. Hocayla konuşuruz. Playoff maçlarında yer almak istiyoruz. Risk almamak lazım. 1. torbaya girdik. Değerlendireceğiz ve sonrasına bakacağız.

Her ağır mağlubiyet insanı daha da hırslı yapar. Gürcistan maçında bunu gösterdik. İspanya'nın favori olduğunu biliyorduk, belki de maçı çok fazlasıyla yaşadık. Olmadı, kabul etmek gerekiyor. Önemli olan 1. torbaya girmekti, bunu başardık."