Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen A Milli Takım'ın defanstaki güvencelerinden Merih Demiral, 2026 Dünya Kupası yolunda kendilerine güvendiklerini söyledi. 24 yıllık hasrete son vereceklerini belirten tecrübeli stoper, "EURO 2020'de çok iyi bir turnuva geçirmedik. Genç bir takımdık, tecrübesizdik. Zamanla daha fazla tecrübe edindik. Bunu da EURO 2024'te sahaya yansıttık. Bu jenerasyonun çok daha büyük başarılara imza atacağına eminim. Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyorum. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum.
Şimdi iki maçımız daha var. Play-off'u garantiledik diyebiliriz. Gönül ister ki doğrudan gidelim. O da mümkün, ama play-off'lara kalmak daha gerçekçi bir yaklaşım gibi duruyor şu an
" ifadelerini kullandı.
DURAN TOPLARDA ÇOK TEHLİKELİYİZ
Milli Takım'da 4 golü bulunan ve 2 maçta 2'şer gol atan Merih, "Bizim öncelikli işimiz gol atmak değil, gol yememek. O yüzden, ben gol yemediğimizde daha mutlu oluyorum. Duran toplarda çok tehlikeli bir takımız. Bize en büyük avantaj sağlayan şey, asla pes etmememiz. Bunu gösterdiğimizde milletimiz de zaten her zaman arkamızda. Türk olan bir kişiye pes etmek hiçbir zaman yakışmaz. Bunu hep konuşuyoruz. Montella gerçekten ne yaptığını bilen, sahaya hakim, saha dışında da organizasyonu çok iyi yapan bir hoca. O yüzden şanslıyız" diye konuştu.
BENLİĞİMİZİ ORTAYA KOYAMADIK
Konya'da İspanya'ya 6-0 kaybettikleri maçı unutamadıklarını belirten milli futbolcu, "Kendi sahamızda 50 bin kişinin önünde böyle bir duruma düşmek, benliğimizi ortaya koyamamak üzdü. Herkesin içinde rövanş için bir motivasyon var. Önce Bulgaristan'ı yeneceğiz, sonra İspanya maçı. Rövanşta ne olacağı belli olmaz. İspanya dünyanın en iyi takımı. Ama biz daha iyisini yapabiliriz. Hepimiz İspanya maçını bekliyoruz" dedi.
FAVORİMİZ FETİH MARŞI
Merih, maçlara giderken Mehter Marşı dinlediklerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Maçlara giderken müzik işi bizde. Favorimiz Fetih Marşı, 'Fatih'in fethettiği yaştasın' var. Onları hep açıyoruz. Sekiz şarkılık listemiz var, maçlara giderken hep aynı şarkıları dinliyoruz."