İşte kupanın programı

Türkiye Kupası’nda heyecan fırtınası, 4. eleme turuyla sürecek. Trabzonspor’un da bulunduğu 38 takım, gruplara kalmak için mücadele verecek

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun programı belli oldu. Karşılaşmalar; 2, 3 ve 4 Aralık tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor ile Van Spor, 3 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Bu heyecan fırtınasında tur atlayan takımlar gruplarda mücadele edecek.

MAÇLAR A SPOR EKRANLARINDA
Bütün Türkiye'yi kucaklayan kupa şöleninin coşkusu, ATV ve A Spor farkıyla sporseverler için canlı olarak ekranlara gelecek. İşte Futbol Federasyonu'nun açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu programı:

2 ARALIK SALI:
13.00: Muş Spor-Konyaspor
15.30: Keçiörengücü-Kayserispor
18.00 Çaykur Rize-Pendikspor
20.30 Sakarya-Gençlerbirliği

3 ARALIK ÇARŞAMBA:
13.00: Esenler Erok-Karagümrük
13.30 Eyüpspor-Aktor E.Çankaya
13.30 Sivasspor-Aliağa Futbol
13.30 İstanbulspor-Sarıyer
13.30: Kahramanmaraş-Erzurum
15.30: Karacabey Bld-Kocaelispor
18.00: Beyoğlu Y.Çarşı-Göztepe
20.30: Trabzonspor-Van Spor

4 ARALIK PERŞEMBE:
13.00: Yalova FK 77-Gaziantep
13.30: Boluspor-Kahta 02 Spor
13.30: Fethiyespor-Bandırma
13.30: Muğlaspor-Bodrum FK
15.30: Iğdır FK-Orduspor 1967
18.00: Silifke Belediye-Antalya
20.30: Çorum FK-Alanyaspor

