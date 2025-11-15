İşte kupanın programı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun programı belli oldu. Karşılaşmalar; 2, 3 ve 4 Aralık tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor ile Van Spor, 3 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Bu heyecan fırtınasında tur atlayan takımlar gruplarda mücadele edecek.
MAÇLAR A SPOR EKRANLARINDA
Bütün Türkiye'yi kucaklayan kupa şöleninin coşkusu, ATV ve A Spor farkıyla sporseverler için canlı olarak ekranlara gelecek. İşte Futbol Federasyonu'nun açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu programı:
2 ARALIK SALI:
13.00: Muş Spor-Konyaspor
15.30: Keçiörengücü-Kayserispor
18.00 Çaykur Rize-Pendikspor
20.30 Sakarya-Gençlerbirliği
3 ARALIK ÇARŞAMBA:
13.00: Esenler Erok-Karagümrük
13.30 Eyüpspor-Aktor E.Çankaya
13.30 Sivasspor-Aliağa Futbol
13.30 İstanbulspor-Sarıyer
13.30: Kahramanmaraş-Erzurum
15.30: Karacabey Bld-Kocaelispor
18.00: Beyoğlu Y.Çarşı-Göztepe
20.30: Trabzonspor-Van Spor
4 ARALIK PERŞEMBE:
13.00: Yalova FK 77-Gaziantep
13.30: Boluspor-Kahta 02 Spor
13.30: Fethiyespor-Bandırma
13.30: Muğlaspor-Bodrum FK
15.30: Iğdır FK-Orduspor 1967
18.00: Silifke Belediye-Antalya
20.30: Çorum FK-Alanyaspor