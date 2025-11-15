İşte kupanın programı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun programı belli oldu.Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor ile Van Spor, 3 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Bu heyecan fırtınasında tur atlayan takımlar gruplarda mücadele edecek.Bütün Türkiye'yi kucaklayan kupa şöleninin coşkusu, ATV ve A Spor farkıyla sporseverler için canlı olarak ekranlara gelecek.13.00: Muş Spor-Konyaspor15.30: Keçiörengücü-Kayserispor18.00 Çaykur Rize-Pendikspor20.30 Sakarya-Gençlerbirliği13.00: Esenler Erok-Karagümrük13.30 Eyüpspor-Aktor E.Çankaya13.30 Sivasspor-Aliağa Futbol13.30 İstanbulspor-Sarıyer13.30: Kahramanmaraş-Erzurum15.30: Karacabey Bld-Kocaelispor18.00: Beyoğlu Y.Çarşı-Göztepe20.30: Trabzonspor-Van Spor13.00: Yalova FK 77-Gaziantep13.30: Boluspor-Kahta 02 Spor13.30: Fethiyespor-Bandırma13.30: Muğlaspor-Bodrum FK15.30: Iğdır FK-Orduspor 196718.00: Silifke Belediye-Antalya20.30: Çorum FK-Alanyaspor