Kafasında sadece ayrılık var

Beşiktaş'ta kritik gün yaşanacak. Ana gündem maddesi Rafa Silva… Takımdan ayrılarak Portekiz'e dönmek isteyen 32 yaşındaki futbolcu,söyleminde bulunmuştu. Günler içerisinde büyüyen düğümün bugün çözülmesi bekleniyor. Rafa, önceki gün başkan Serdal Adalı ile tesislerde bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi ve ayrılıp ailesinin yanına Portekiz'e dönme isteğini yineledi.Adalı'nın, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Rafa'yı bedavaya göndermeye niyeti olmadığı aktarıldı. 32 yaşındaki oyuncunun, futbolu bırakmak istediği yönündeki ifadeler kulüp içerisinde 'Blöf' olarak değerlendiriliyor.Portekizli futbolcunun ayrılarak ülkesinde futbol oynamaya devam etme ihtimali ise getireceği bonservis ücretine bağlı.Oyuncunun dün de Ümraniye'de Nevzat Demir Tesisleri'nde olduğu ancak sakatlığını öne sürerek antrenmana katılmadığı aktarıldı. Başkan Serdal Adalı'nın, Rafa'ya ya "İstediğimiz bonservisi getir ve git" diyeceği ya dasözlerini sarf edeceği kaydedildi.Rafa Silva, Türkiye'de olduğu kadar Portekiz'de de gündemde. O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica Başkanı Rui Costa, eski oyuncusunun durumunu yakından izliyor. Rafa'nın serbest kalması halinde eski kulübüne dönme ihtimali çok kuvvetli. Benfica yönetimi, futbolcunun oyun tarzının teknik direktör Mourinho'nun sistemine uygun olduğunu düşünüyor. Yeniden başkan seçilen Costa'nın taraftara ilk hediyesi Rafa Silva olacak. Başkan, eski yıldızı ile görüşme halinde.Beşiktaş yönetiminden izin alarak ülkesi Portekiz'e giden ve İstanbul'a geri dönen Rafa Silva ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ayrılmayı kafasına koyan tecrübeli futbolcunun, İstanbul'daki evindeki eşyalarını topladığı ve Portekiz'e göndereceği iddia edildi.