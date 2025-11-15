Konuşmayı değil çalışmayı seviyor

Uzun uzun konuşmuş ama hiçbir şey söylememiş!. Tedesco genç olmasına rağmen, başını belaya sokmadan durumu anlatabileceği tecrübeye sahip. Şunu anlayabiliyoruz, oyuncularına güveniyor. Şikâyet etmiyor.Galatasaray rekabetinde temkinli cümleleri var. Taraftarı heyecanlandıracak söylemi yok. Sadece gelişmeye devam etmeleri gerektiğinin ancak güç olarak yeterli olmadıklarının altını çizmiş.; sahada yaptıkları ile konuşmak istiyor. Konuşmak yerine çalışmayı tercih eden bir teknik adam bulduk karşımızda.Futbolda dün yoktur derler, haklı da çıkarlar. Osimhen'in arkasındaki kahramandır esasında Barış Alper. Onun temposu, zorlamaları, ortalığı karıştırması ile Osimhen'in performansı da artıyor. Barış Alper'e şimdi de İcardi'yi ekleyebiliriz. Kocaeli maçından sonra herkes onu konuştu. Yenilgi İcardi üstünden tartışıldı. Oyuncuların formsuz dönemleri de olacaktır. Tartıyı kurarken performansı değil, oyuncunun çabası kefeye konmalı. Barış Alper olmazsa, Osimhen veya İcardi de tartışılır hale gelir, unutulmasın.Milli takım hocası olarak ihtiyacı olan oyuncunun sahada kalmasını, kritik maçlara hazır olmasını talep ediyor. Çok da haklı. Tedesco, kararı yönetime bırakmış gibi ama duruşunda yumuşama yok. Halbuki ortam; iki oyuncunun da geri çağrılması için çok uygun.Güçlerini kaybetmiş durumdalar ve formaya, dolayısıyla teknik adama ihtiyaçları var. Montella, bunu dillendirerek Fenerbahçe yönetiminin bir daha düşünmesini sağladı.Klasik tabirle "Acı ilacı içme vakti" demeliyiz. İllegal bahis, buradan gelen kara paranın aklanması, bahis baronlarının veya irtibatlı menajerlerin sıkça karşımıza çıkmaya başlaması, zaten işin çığırından çıktığının işaretleriydi. Bu operasyon yapılmasa daha çok konuşacak, şaibeden bahsedecek ve ülke futbolunun zaten dibe vurmuşbulaşıcı hale geldiğini görecektik. Kangren var ve bu tümörlerden kurtulmamız gerekiyor. Bir kere ok yaydan çıktı; ne olacaksa olsun...Eren'indurumu diğerleri için aslında ders olmalı. Üst düzey profesyonel bir ortamda kimsenin "" hatalar yapmaya hakkı yok. Futbolcu grubu olsa olsa bunu düşünüyor, kendi başlarına böyle bir şey gelmediği için seviniyordur. Milli takım yolun sonuna geldi ve onları play-off'a taşıyacak sonucun peşine düşeceklerdir.Fenerbahçe, çok pozisyona giriyordur ama santrforu bunları atamıyordur; o zaman santrfor aranır. Tedesco bunun farkında. Göremeyen taraftar. Dört gollü biten maç sonrasında santrforun tartışılmaması lazım ama herkesin gözünün önünde Osimhen olduğundan, beklentiler de değişiyor. Rahmetli Daum,demişti. Tedesco'nun da aynı pencereden baktığını görmek sevindirici. Genç hoca forvetin arkasının skor yaptığını görüyor. Kerem, Asensio, Nene ve hatta duran toplarda stoperler etkili. Birinci öncelik santrfor olmamalı.Mourinho, oyuncular üstünden çözüm arıyordu. Tedesco ise "Oyun üstünden" futbola yaklaşıyor. Dolayısı ile orta sahanız ne kadar kaliteliyse tehlikeli oluyorsunuz. Üç mevki; santrfor, 8 numara ve stoper takviyesi istiyor takımda.Türk oyuncular arasında iki isim vardı; İlkay'ı Galatasaray aldı, Hakan Çalhanoğlu kulübünde kaldı. Yabancıya gidilecekse, kontenjan da açılması lazım.Eğer oyuncu ayrılmak istiyorsa, kulübün de teknik adamın da yapabileceği bir şey yok. Rafa Silva, Beşiktaş'ta heyecan yaratan tek oyuncu. Taraftar "Bir şey yapar" diyor. Ayrılması bu inancı da azaltacaktır. Durum bu noktaya gelmişse, "Konuşalım, ikna ederiz" kısmı işe yaramamıştır.