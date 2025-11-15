Leroy Sane, milli takımda göz doldurdu! Nagelsmann’dan övgü...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya, deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti. Panzerler'in ilk golünde asisti Leroy Sane yaptı.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, maçın ardından Leroy Sane hakkında açıklamalarda bulundu.

NAGELSMANN: "ASİST GERÇEKTEN MÜKEMMELDİ"

Sane'nin performansını beğendiğini ifade eden Nagelsmann, "Sane bugün genel olarak iyi bir maç çıkardı. Gollerimizin ikisine de yol açan iki çok iyi aksiyonu vardı. İlk golde top kontrolü ve ardından yaptığı asist gerçekten mükemmeldi." dedi.

SANE: "HEDEFİM DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK"

Maç sonu konuşan Leroy Sane ise, "Yaptığım asistle Nagelsmann'ın bana olan güveninin bir kısmını karşılayabildim. Birbirimizi iyi tanıyoruz. İyi bir iletişimimiz var. Dünya Kupası'nda olmak benim hedefim. Tartışmalar futbolun bir parçası. Sadece işimi yapmam ve sahada performans göstermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.