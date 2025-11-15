Tedesco’nun basınla ilk buluşmasını SABAH Spor analiz etti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada basın mensuplarıyla bir araya geldi. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertlilerin çalışmalarını sürdürdüğü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Futbol Direktörü Devin Özek ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün gerçekleştirilen buluşmanın detaylarını SABAH Spor derledi.

DAKİKLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 50 dakika süren sohbet toplantısına tam vaktinde katılan Domenico Tedesco'nun, kulüp içi tüm toplantılara ve antrenmanlara da gecikmeden geldiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın, futbolcularına da örnek olması açısından dakiklik konusunda çok hassas olduğu vurgulandı.

MESAJLARINI DİREKT SÖYLÜYOR

Tedesco'nun, medya mensuplarına karşı anlatım biçimi son derece açık ve doğrudandı. Cümleleri uzatmadan, konudan konuya geçmeden konuşan İtalyan çalıştırıcı, ne söylemek istiyorsa net ifadeler kullandı. Futbolcular da genç hocaları için, "Ne anlatmak istiyorsa direkt söylüyor, hiç uzatmıyor. Mesajlarını son derece dürüst bir şekilde veriyor. İletişimi çok güçlü" yorumunu yapıyor.

DEVIN ÖZEK İLE HER GÜN 6 SAAT

Toplantının en dikkat çekici yanlarından biri Tedesco'nun doğal, esprili ve egodan uzak tavrıydı. Futbol direktörü Devin Özek'le olan uyumu da fazlasıyla dikkat çekti. Her gün yaklaşık 6 saat birlikte çalıştıkları, aynı sitede kaldıkları ve aralarında güçlü bir kimya oluştuğu belirtildi. Espriye açık, samimi ve kibrinden uzak tavırları nedeniyle futbolcular tarafından bu kadar çok sevildiği daha net anlaşılıyor.

TÜRKÇE ÖĞRENMEYE GÖNÜLLÜ

40 yaşındaki teknik adam sohbette araya sık sık Türkçe kelimeler sıkıştırdı. Türkçe derslerine çalıştığını söyleyen Tedesco'nun, "Maşallah" derken masaya vurması da toplantının en sıcak anlarından biri oldu. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye kısa süredeki uyumu ve samimiyeti dikkat çekti.