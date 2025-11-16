10 numarasın Kenan!

90 dakika sahada kalan Kenan Yıldız, sol kanadı ilmek ilmek işledi. Yüzde 82 pas isabetiyle oynayan futbolcu, 5 kilit pas gerçekleştirdi. Buluştuğu 55 topla sadece 1'ini kontrol edemezken 6 dribblingte 5 başarı sağladı. Rakipten 4 top çalarken, 12 ikili mücadelenin de 10'unu kazandı.Kenan, maç sonu şöyle konuştu: "Takım halinde iyi oynadık. En az 2 gol atmalıydım. Bunun için özür dilerim. İspanya'ya karşı en iyisini yapacağız."A Milli Takım'da 61. dakikada Zeki'nin yerine giren Kaan Ayhan, şanssız bir şekilde sakatlanarak oyundan çıktı. Sadece 20 dakika sonra topsuz alanda kendini yere bırakan futbolcu, gözyaşlarına hâkim olamadı. Tünelde de sinirlenerek tekme attı. G.Saraylı sağ bekin sakatlanması, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarları da kahretti. Öte yandan 89. dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, İspanya karşısında forma giyemeyecek.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sahip çıkarak kadroya davet ettiği İrfan Can Kahveci, Bulgaristan maçının 21 kişilik listesinde yer almadı ve karşılaşmayı tribünden izledi. 30 yaşındaki sağ kanadın dışında Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir de yoktu.Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ferdi, İspanya sınavının önemine değindi: "Onlar şu an dünyanın 1 numarası. İlk maçta mağlubiyet ağır olmuştu. Ancak geçmişte da ağır bir yenilgi almıştık Avusturya'ya karşı. Onlardan rövanşı almıştık. Bunu yine başarabiliriz."Ay-Yıldızlı takıma 964 gün sonra ev sahipliği yapan Bursa'da futbolseverler, tribünleri kırmızı-beyaza boyadı.Türk bayraklarıyla birlikte görsel şölen yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı birlikte takip etti.Bulgaristan müsabakası öncesinde Azerbaycan- Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. A Milli Takım'daki futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.