A Milli Futbol Takımı’nda 3 isim antrenmana çıkmadı!

3 OYUNCU İDMANA KATILMADI

Dün akşam Bulgaristan ile oynanan maçta sol kasığından sakatlık yaşayan Kaan Ayhan ile karşılaşma sonrası ağrıları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu bugün yapılan antrenmana katılmadı. Üç futbolcunun da medikal değerlendirmesine devam edildi.

A Milli Takım'ın antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Esma Ersin de izledi.

Ay-Yıldızlılar, yarın saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde İspanya maçı öncesindeki resmi antrenmanını yapacak. A Milli Takım kafilesi, saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla'ya yolculuk edecek. A Milliler, Sevilla'ya inişi takiben İspanya - Türkiye müsabakasının oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda saat 18.45'te (TSİ 20.45) kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncunun statta düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.00'da (TSİ 21.00) başlayacak.