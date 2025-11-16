Benimle sorunu olsa, baltayı vururdum!

Rafa asla bana saygısızlık, terbiyesizlik yapmadı. Öyle olsa konuyu kendim çözer, ipi keserim. Oyuncu vitesi 5'e attı, çözebilecek durumum kalmadı.Rafa Silva ya kendisine duyulan sevginin karşılığını sahada verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider. İkisine de yanaşmıyorsa, parasını veririz, oturturuz.Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, dün birlikte düzenlendikleri basın toplantısında camianın bir numaralı gündemi olan Rafa Silva krizinde yaşanan süreci ve gelinen noktayı anlattı.Başakşehir maçından sonra Rafa Silva görüşme talep etti ve görüştük. O karşılaşmada oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ama o,dedi. Bir süre sonra ise, '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi.Biz her zaman Rafa Silva'ya özel davrandık. Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim ancak olumlu adım atmadı.Burası Beşiktaş Kulübü, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler.Şartlar belli. Rafa ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider.Gerekirse parasını veririz, oturturuz. Gerekirse konu FIFA'ya gider.Göreve geldiğimizilk gün Rafa Silva bana,dedi. Değerli oyuncu olduğuiçin, 'Seni rahat ettiririz,karışmayız' dedim. Toparlamayaçalıştık ama Kasımpaşamaçı sonrası direktolarak idmanlara çıkmayacağınıve maçlardaoynamayacağını söyledi.Rafa vitesi 5'e attı,çözebilecekdurumum kalmadı.Menajeri arıyor, kulübütehdit ediyor. Kontratıfeshedeceksek oynayacakmış...Rafa asla bana saygısızlık,terbiyesizlik yapmadı.Kendine düşen görevleriyaptı.Benimle sorunuolsa baltayı kendim vururve ipi keserim.Başkan Serdal Adalı, Fenerbahçe'den kiraladıkları Cengiz Ünder'in bonservisinin alınması ile sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci hakkındaki soruları da yanıtladı. Cengiz'in performansından memnun olduklarını belirten Adalı, "Kontratında satın alma maddesi var.Şu anda yüzde 70'inde, yüzde 100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız. İrfan Can hakkında ise yorum yapamam, başka bir takımın futbolcusu. Bir takımın iyi futbolcularından, bu nedenle cevap vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.Önce şunu yazalım; Rafa Silva, Beşiktaş ile bağlarını kopardı.. Şimdi durum böyle iken uzun zamandır taraftar bu durumdan dolayı iki isme tepkili. Biri Serdal Adalı, diğeri Sergen Yalçın.. İki isim daha önce aynı masada oturup camiaya bir mesaj vermemişken Rafa Silva için aynı karede buluştular.. Sergen Yalçın, "Benimle sorunu yok. Olsa baltayla ipi keserdim.. Zaten benimle de konuşmuyor.. Başkanla konuşuyor. İşi de medya köpürtüyor" diyerek yanında oturan Serdal Adalı'ya topu attı..Diğer tepki gören isim Sayın Adalı da kendi açısından durumu uzun uzun anlattı.. O da taraftarı, "Ben ne yapayım.. Her yolu denedim. Adam kalmak istemiyor. Problemli" mesajını iletti..Rafa Silva, Messi değil ki uzun uzun bu adam anlatıldı. Beşiktaş Başkanı ve hocasının, bir futbolcu için toplantı yapıp "Bizim suçumuz yok" diyeceği bir futbolcu değil Rafa Silva..Geldiği günden beri yaklaşık 2 sezondur Rafa'nın performansına baktığımızda 65 maç, 23 gol, 16 asist görüyoruz. Açık ara Beşiktaş'ın en başarılı oyuncusu. Oyuna en çok etki eden ve camiayı en çok heyecanlandıran ismi. Şimdi bunları bir kenara bırakıp magazin haberleri üzerinden oyuncuyu değerlendirmeye çalışıyoruz.Bunların hepsini yok sayarak konuyu farklı açıdan değerlendirmenin ağır sonuçlarını basın toplantısında gördük. Beşiktaş'ın başkanı ve teknik direktörünün kameralar karşısına geçip bu durumu izah etmeye çalışmaları da çok kabul edilebilir bir durum değil.Her bölümünün bu ağırlığa vakıf olması gerekir. Yani başkan, yönetim kurulu ve teknik adamın da aynı şekilde bu değerlerin farkında olması önemlidir. Takımınızın en önemli oyuncusunu, 'Ben yapmadım, o yaptı… Ben istemedim, o istedi' noktasına çekerseniz doğru olmaz. Bu tür oyuncuları maç sonrası toplumun önünde değersizleştirmeye kalktığınızda faturası dünkü gibi olur. Bu olayı anlatmaya çalışırsınız amaSayınSerdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısına Bursa'da olduğum için katılamadım ama dinledim. Çıkan sonuç; hem Adalı hem Yalçın kendilerini hatasız, suçsuz bir konuma koydular.O zaman insan sormadan edemiyor, niye Rafa Silva, teknik direktörü Sergen Yalçın çağırınca odasına gitmiyor da Serdal Adalı ile konuşuyor? Niye Rafa ayrılma kararı aldı ve Beşiktaş niye kötü durumda? Gedson'un da "Beşiktaş'ta oynamak istemiyorum" diyerek gittiği bir ortamda bu kelimeler maalesef kamuoyu nezdinde çok fazla itibar görmez. Şu anda Beşiktaş'ın hali dört dörtlük olmadığına göre Rafa krizinin devam edip daha ekim ayında şampiyonluk yarışına havlu atan bir Beşiktaş'ta krizleri derinleştireceği öngörülebilir. Sayın Adalı'ya katıldığım konu şu; Rafa Silva'yı severim, kalmasını isterim ama sebep ne olursa olsun 1.5 yıl daha sözleşmesi varken çıkıp '3 milyon Euro verelim, beni bırakın' diyemez. Yıldız olmak ağır bedeller ister, oynatmak da kıymetlidir.