Benimle sorunu olsa, baltayı vururdum!

SERGEN YALÇIN:
Rafa asla bana saygısızlık, terbiyesizlik yapmadı. Öyle olsa konuyu kendim çözer, ipi keserim. Oyuncu vitesi 5'e attı, çözebilecek durumum kalmadı.
SERDAL ADALI:
Rafa Silva ya kendisine duyulan sevginin karşılığını sahada verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider. İkisine de yanaşmıyorsa, parasını veririz, oturturuz.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, dün birlikte düzenlendikleri basın toplantısında camianın bir numaralı gündemi olan Rafa Silva krizinde yaşanan süreci ve gelinen noktayı anlattı. Rafa'nın takımdan ayrılmak istediğini vurgulayan Adalı, şunları söyledi:
Başakşehir maçından sonra Rafa Silva görüşme talep etti ve görüştük. O karşılaşmada oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ama o, 'Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum'
dedi. Bir süre sonra ise, '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi.
KOMİK BİR TEKLİFLE GELDİLER
Biz her zaman Rafa Silva'ya özel davrandık. Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim ancak olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir. Menajeri, '3 milyon Euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklifle geldi.
Burası Beşiktaş Kulübü, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler.
Şartlar belli. Rafa ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider. İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez.
Gerekirse parasını veririz, oturturuz. Gerekirse konu FIFA'ya gider.
MENAJERİ KULÜBÜ TEHDİT EDİYOR
Sergen Yalçın ise konuyu çözebilmek için çok uğraştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Göreve geldiğimiz
ilk gün Rafa Silva bana, 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum'
dedi. Değerli oyuncu olduğu
için, 'Seni rahat ettiririz,
karışmayız' dedim. Toparlamaya
çalıştık ama Kasımpaşa
maçı sonrası direkt
olarak idmanlara çıkmayacağını
ve maçlarda
oynamayacağını söyledi.
Rafa vitesi 5'e attı,
çözebilecek
durumum kalmadı. Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik.
Menajeri arıyor, kulübü
tehdit ediyor. Kontratı
feshedeceksek oynayacakmış...
Rafa asla bana saygısızlık,
terbiyesizlik yapmadı.
Kendine düşen görevleri
yaptı. Zaten sorunlar olsa, konuyu kendim çözerdim.
Benimle sorunu
olsa baltayı kendim vurur
ve ipi keserim.
CENGİZ'İ ALACAĞIZ
Başkan Serdal Adalı, Fenerbahçe'den kiraladıkları Cengiz Ünder'in bonservisinin alınması ile sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci hakkındaki soruları da yanıtladı. Cengiz'in performansından memnun olduklarını belirten Adalı, "Kontratında satın alma maddesi var. Çok iyi oynuyor ve o maddeyi doldurmaya hızla gidiyor. Keşke geçen sene gelseydi.
Şu anda yüzde 70'inde, yüzde 100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız. İrfan Can hakkında ise yorum yapamam, başka bir takımın futbolcusu. Bir takımın iyi futbolcularından, bu nedenle cevap vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.
SORU: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Murat ÖZBOSTAN
AZİZ BAŞKAN, ALEX'İ BİLE SİLMİŞTİ!
Önce şunu yazalım; Rafa Silva, Beşiktaş ile bağlarını kopardı.. Şimdi durum böyle iken uzun zamandır taraftar bu durumdan dolayı iki isme tepkili. Biri Serdal Adalı, diğeri Sergen Yalçın.. İki isim daha önce aynı masada oturup camiaya bir mesaj vermemişken Rafa Silva için aynı karede buluştular.. Sergen Yalçın, "Benimle sorunu yok. Olsa baltayla ipi keserdim.. Zaten benimle de konuşmuyor.. Başkanla konuşuyor. İşi de medya köpürtüyor" diyerek yanında oturan Serdal Adalı'ya topu attı.. Bu taraftara net bir mesajdı: "Bana yüklenmeyin.. Vallahi benim sorunum yok.."
Diğer tepki gören isim Sayın Adalı da kendi açısından durumu uzun uzun anlattı.. O da taraftarı, "Ben ne yapayım.. Her yolu denedim. Adam kalmak istemiyor. Problemli" mesajını iletti.. Beşiktaş Kulübü'nün tarihinde görülmemiş bir toplantı oldu..
Rafa Silva, Messi değil ki uzun uzun bu adam anlatıldı. Beşiktaş Başkanı ve hocasının, bir futbolcu için toplantı yapıp "Bizim suçumuz yok" diyeceği bir futbolcu değil Rafa Silva.. Zamanında F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım 9 yıl oynayıp efsane olan Alex'i hiç uzatmadan bir kalemde silmişti: "Kimse F.Bahçe'den büyük değil" diyerek.. Yani sistemi bozana kapıyı gösterirsin, böyle uzun uzun anlatmaya gerek yok.
Ali GÜLTİKEN
DEĞERSİZLEŞTİRMENİN FATURASI
Geldiği günden beri yaklaşık 2 sezondur Rafa'nın performansına baktığımızda 65 maç, 23 gol, 16 asist görüyoruz. Açık ara Beşiktaş'ın en başarılı oyuncusu. Oyuna en çok etki eden ve camiayı en çok heyecanlandıran ismi. Şimdi bunları bir kenara bırakıp magazin haberleri üzerinden oyuncuyu değerlendirmeye çalışıyoruz. Futbol sonuç işi, bu sonucu alan ve aldırabilen en değerli oyuncu da yine Rafa Silva.
Bunların hepsini yok sayarak konuyu farklı açıdan değerlendirmenin ağır sonuçlarını basın toplantısında gördük. Beşiktaş'ın başkanı ve teknik direktörünün kameralar karşısına geçip bu durumu izah etmeye çalışmaları da çok kabul edilebilir bir durum değil. Evet, Beşiktaş ağır taştır ama bu düz bir söylem değildir.
Her bölümünün bu ağırlığa vakıf olması gerekir. Yani başkan, yönetim kurulu ve teknik adamın da aynı şekilde bu değerlerin farkında olması önemlidir. Takımınızın en önemli oyuncusunu, 'Ben yapmadım, o yaptı… Ben istemedim, o istedi' noktasına çekerseniz doğru olmaz. Bu tür oyuncuları maç sonrası toplumun önünde değersizleştirmeye kalktığınızda faturası dünkü gibi olur. Bu olayı anlatmaya çalışırsınız ama kimseye anlatamazsınız.
Fatih DOĞAN
BU TABLOYA GÖRE SUÇLU RAFA!
Sayın
Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısına Bursa'da olduğum için katılamadım ama dinledim. Çıkan sonuç; hem Adalı hem Yalçın kendilerini hatasız, suçsuz bir konuma koydular. Çizdikleri tabloya göre tek suçlu Rafa Silva ve her şey de dört dörtlük!
O zaman insan sormadan edemiyor, niye Rafa Silva, teknik direktörü Sergen Yalçın çağırınca odasına gitmiyor da Serdal Adalı ile konuşuyor? Niye Rafa ayrılma kararı aldı ve Beşiktaş niye kötü durumda? Gedson'un da "Beşiktaş'ta oynamak istemiyorum" diyerek gittiği bir ortamda bu kelimeler maalesef kamuoyu nezdinde çok fazla itibar görmez. Şu anda Beşiktaş'ın hali dört dörtlük olmadığına göre Rafa krizinin devam edip daha ekim ayında şampiyonluk yarışına havlu atan bir Beşiktaş'ta krizleri derinleştireceği öngörülebilir. Sayın Adalı'ya katıldığım konu şu; Rafa Silva'yı severim, kalmasını isterim ama sebep ne olursa olsun 1.5 yıl daha sözleşmesi varken çıkıp '3 milyon Euro verelim, beni bırakın' diyemez. Yıldız olmak ağır bedeller ister, oynatmak da kıymetlidir. Rafa Silva'da ikinci faz açılmıştır, ya parasını alıp zaman öldürecek ya da 3'e 5'e değil bir yıldız fiyatına satılarak gidecek.