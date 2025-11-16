Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu açıklaması!
Giriş Tarihi: 16.11.2025 13:40

Beşiktaş Kulübü, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli Takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır.

Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 18 yaşındaki santrforun tedavisine sağlık ekipleri tarafından başlandığı kaydedildi.

