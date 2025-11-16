Eyvah! Szymanski 1 ay olmayacak!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski şoku yaşanıyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya formasıyla mücadele eden 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda karşısında sakatlandı. Maça ilk 11'de başlayan ancak 14. dakikada kenara gelen yıldız oyuncu, devam edemedi. Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Jan Urban, deneyimli futbolcunun Malta maçında oynayamayacağını açıklayarak "Sebastian'n adductor longus kasında yırtık var. Kamptan ayrıldı. Tedavisine Fenerbahçe'de devam edecek" ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.