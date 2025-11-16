Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına’nın kafası rahat
Giriş Tarihi: 16.11.2025

UĞUR ÇEM
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon kafa golleriyle adından söz ettiriyor. Geride kalan 12 maçta rakip ağları 18 kez havalandıran bordo-mavililer, 7'sini kafayla filelere yollarken gollerin %40'ını bu şekilde kaydetti. Trabzonspor da Süper Lig'in en çok kafa golü kaydeden takımı ünvanını aldı. Kafa gollerine en çok katkı veren isim Paul Onuachu oldu. 2.01'lik dev forvet, 4 golle öne çıkarken Stefan Savic, Felipe Augusto ve Danylo Sikan da 1'er kez bu şekilde gol sevinci yaşadı. Geçen sene boyunca 10 kafa golü atan Trabzonspor, ağları bu yolla 4 kez daha bulması halinde daha sezonun çeyreğinde 2024-25 sezonunu geride bırakacak.

