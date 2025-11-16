Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İcardi: Dönmem için beni arıyorlar!
Giriş Tarihi: 16.11.2025

Mauro Icardi ve kız arkadaşı China Suarez, Arjantin'de bir TV programına konuk oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geleceği belirsizliğini koruyan yıldız futbolcunun, Arjantin'e dönüş ihtimali de konuşuldu. "Onun Arjantin'de oynamasını ister miydin?" sorusuna yanıt veren Suarez "Eğer gelirse River Plate olur ve tartışması yok. Boca kesinlikle yasak" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki forvet ise "Ben Newell's Old Boys takımını tutuyorum. Dönmem için birkaç kez aradılar. Ama daha vaktim var. Tüm hayatımı Avrupa'da kurdum" yorumunu yaptı.
