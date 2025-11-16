İspanya olmasa direkt giderdik!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası hedefine ulaşmak için önemli bir adım attıklarını söyledi. Sert bir rakibe karşı oynadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Aslında daha farklı bir galibiyet alabilirdik. Belki bir rekor olabilir, net bilmiyorum, 12 puan topladık grupta.Sahaya çıkan, çıkmayan tüm futbolcularıma güveniyorum. Herkese karşı korakor oynarız. Bizim hedefimiz play-off'lar ve farklı bir şekilde risklere girmek zekice olmaz. Akıllı olmamız lazım. Özgüvenli bir şekilde devam" dedi.