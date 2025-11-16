Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İspanya olmasa direkt giderdik!
Giriş Tarihi: 16.11.2025

İspanya olmasa direkt giderdik!

Ogün ŞAHİNOĞLU
İspanya olmasa direkt giderdik!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası hedefine ulaşmak için önemli bir adım attıklarını söyledi. Sert bir rakibe karşı oynadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Aslında daha farklı bir galibiyet alabilirdik. Belki bir rekor olabilir, net bilmiyorum, 12 puan topladık grupta. Şanssızlığımız işte FIFA klasmanında 1. sırada olan İspanya var grubumuzda. O yüzden playoff'lara ikinci gidiyoruz. Sahaya çıkan, çıkmayan tüm futbolcularıma güveniyorum. Herkese karşı korakor oynarız. Bizim hedefimiz play-off'lar ve farklı bir şekilde risklere girmek zekice olmaz. Akıllı olmamız lazım. Özgüvenli bir şekilde devam" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya olmasa direkt giderdik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz